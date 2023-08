Het jubilerende ‘Happinez’ blijkt een blad waarin vooral vrouwen hun spiritualiteit ontdekken

Blad: Happinez

Happinez, ‘jouw gids in spiritualiteit en geluk’, bestaat twintig jaar en het jubileum wordt uitbundig gevierd. Op de cover van het feestnummer domineert de kleur roze, wordt een ode aan magie, verbinding en intuïtie aangekondigd en doet schrijfster Susan Smit een oproep om je vrouwelijke kracht te tonen. ‘Schijn feller dan je ooit gedurfd hebt.’

In twintig jaar is veel veranderd, schrijft oprichter (en eerste hoofdredacteur) Inez van Oord. ‘Het woord spiritualiteit ontwikkelde zich van een begrip uit het verdomhoekje naar een onderwerp voor een zeer geïnteresseerd publiek tot een fenomeen dat nu mainstream is geworden’.

Van Oord voelde de tijdgeest in het begin van deze eeuw haarfijn aan. De belangstelling voor spiritualiteit nam toe, het gevoel dat er meer was tussen hemel en aarde werd door steeds meer mensen gedeeld. De oplage van Happinez piekte tot 200 duizend en is in 2023 nog steeds fors, ruim 130 duizend.

Als spiritualiteit mainstream is geworden, geldt dat vooral voor vrouwen. De bespreker van dienst (man) voelt zich in dit warme bad een verstekeling. Gezelschap heeft hij slechts van columnist Henk van Straten, die probeert uit te leggen wat een spirituele reis is – hij lijkt er niet helemaal uit te komen, het is natuurlijk ook een lastig onderwerp – en een andere ex-hoofdredacteur, Ruud Hollander.

Hij werd niet gelukkig van zijn baan, schrijft Hollander, Happinez paste inhoudelijk niet bij hem. ‘Het was toch wel een heel vrouwelijk merk en ik was (en ben) een best nuchtere man. Dat wrong.’ Herkenbaar.

Er worden tips gegeven hoe je je ‘innerlijke Maria Magdalena’ kunt omarmen en er komen twintig ‘spirituele stemmen’ aan het woord. We zijn allen een deel van het Licht, zegt een van hen. In dit universum is Ameland een plek vol ‘vriendelijke, zachte energie’ waar je contact kunt maken met je innerlijke stem. ‘De Waddeneilanden zijn (...) minstens zo magisch als pakweg Ibiza of Bali.’

Van de opbrengst van de website van Happinez gaat 10 procent naar de stichting die een monument wil oprichten ter nagedachtenis ‘aan hen die als heks onschuldig zijn verbrand’. Nieuwe abonnees krijgen een steen, ‘Lemurgisch kristal’, dat ‘fijne ribbeltjes bevat die je kunt lezen als een kosmische streepjescode’.

De tip van de redactie: ‘Strijk er met je vingertoppen overheen en sta open voor alles wat je binnenvalt. Als je ermee mediteert, kunnen sluiers transparanter worden, contact maken met het engelenrijk kan dan mogelijk zijn’.