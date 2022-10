Het jonge musicaltalent Sanne Franssen maakt grote indruk in ‘Blind date’ ★★★☆☆

Sanne Franssen (midden), Freek Bartels en Brigitte Heitzer in de musical ‘Blind date’. Beeld Annemieke van der Togt

Bam! Daar stond ze ineens: Sanne Franssen. Soms zie je in een voorstelling iemand die je niet kent en die meteen grote indruk maakt. Zo iemand is dus Sanne Franssen, die in de musical Blind date een van de drie rollen speelt en bij tijd en wijle de hele voorstelling naar zich toe trekt.

In deze nieuwe productie van De Theater BV speelt zij Roos, die een datingbedrijf heeft voor sneue gevallen, singles die maar niet aan de man of vrouw komen. Franssen kan met een onvervalste meezinger de zaal doen ontploffen, maar ook een loepzuiver introvert liefdeslied zingen. Daarmee beweegt dit jonge musicaltalent zich tussen Corrie van Gorp en Jasperina de Jong in.

Naast haar staan twee artiesten uit de A-selectie van de Nederlandse musical: Freek Bartels als de wat suffe Bob en Brigitte Heitzer als de licht neurotische Jenny, allebei op zoek naar de juiste klik. Wat betreft uitvoerende artiesten zit het meer dan goed in deze productie.

Dat geldt minder voor de tekst van Allard Blom en de muziek van Sam Verhoeven, die niet boven de oppervlakkige middelmaat uit komen. Blom wil ongetwijfeld iets beweren over de leegheid van datingsites, en voor de pauze is dat zeker nog wel amusant met een paar rake grappen en snelle scènes (regie Joep Onderdelinden). Daarna verzandt het spel van aantrekken en afstoten in te veel leukdoenerij en onwaarschijnlijke plotwendingen, in een voorstelling waar eigenlijk geen plot in zit. Dat alles speelt zich af in een soort First Dates-achtige setting in restaurant Cupido’s pijl, op een te kleine verhoging.

Speciaal voor Bartels is er nog wel een grandioos uitgevoerde minimusicalshow geschreven, waarin hij al tapdansend citeert uit onder meer Singin’ in the Rain, Les Misérables en Cats. Daarna wil er maar geen eind aan komen, totdat verrassend genoeg Cupido als een vallende engel alsnog op het stel neerdaalt.