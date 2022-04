‘Het Japans-Koreaanse Pachinko is een superieure soapopera, die bij vlagen enorm ontroerend is’

Beeld uit Pachinko.

Dag Mark, welke serie tip je deze week?

‘De Japans-Koreaanse historische dramaserie Pachinko, in acht delen te zien op Apple TV Plus. De serie is gebaseerd op de gelijknamige bestseller uit 2017 en vertelt het verhaal van een Koreaanse familie in Japan. Dat boek kun je zien als een historisch epos, een familiegeschiedenis die aan de hand van vier generaties wordt verteld. De eerste verhaallijn begint in 1910, vier generaties verder zitten we rond 1990. De serie toont bovenal de kracht van Apple, en dat is heel veel geld hebben. Met een groot leger aan acteurs is een goed en weelderig uitziende reeks gemaakt, een superieure soapopera die bij vlagen enorm ontroerend is.

‘In het kort gaat de serie over de complexe verhouding tussen Koreanen en Japanners, verteld vanuit Koreaans perspectief. Koreaanse families hebben in Japan een uitzichtloze maatschappelijke positie en zijn doorgaans veroordeeld tot een bestaan in armoede. Deze serie laat mooi zien dat er toch een keerpunt kan zijn. Daarnaar verwijst ook de titel. Iemand uit deze Koreaanse familie begint een gokhal vol Pachinko’s, populaire Japanse gokautomaten. Zo wordt eigen geld verdiend en weet de familie aan hun lot te ontsnappen.

‘Een belangrijke rol is weggelegd voor Sunja, een personage dat de verschillende tijdlijnen met elkaar verbindt. Zij wordt door drie actrices gespeeld, als meisje, jonge vrouw en oudere vrouw die terugblikt op haar dramatische leven. De doorbraakrol is wat mij betreft voor Kim Min-ha, die de jonge Sunja speelt. Enerzijds is ze fragiel, anderzijds straalt ze een enorme innerlijke kracht uit. Naar deze actrice blijf je kijken.

‘Het verhaal speelt zich continu af tussen twee culturen, die van Japan en Korea. Wat ik bijzonder vind, is hoe de makers in de ondertiteling onderscheid hebben aangebracht in de Japanse en Koreaanse taal – een essentieel onderdeel van de eigen cultuur. Japans is blauw ondertiteld, Koreaans geel. Zo zie je als Nederlandse kijker hoe de Koreaanse personages zich het ene moment in het Japans moeten uitdrukken, maar binnen de familie Koreaans spreken, en hoe bijvoorbeeld jongere generaties steeds vaker Japans praten. Een heel sterke vondst.’

Zijn er nog meer series die je kort wil noemen?

‘Het zesde en laatste seizoen van Netflixhit Better Call Saul is net begonnen. Better Call Saul is een spin-off van Breaking Bad, een van de beste series aller tijden, en vertelt het verhaal van advocaat James McGill, later bekend als Saul Goodman. In Breaking Bad staat hij als advocaat de drugsiconen Walter White en Jesse Pinkman bij, in de spin-off beginnen we hem zes jaar daarvóór te volgen en zien we hoe hij langzaam afdrijft richting het kwaad.

‘Het fascinerende van dit seizoen is dat we op het moment zijn aanbeland waarop de hoofdfiguren uit Breaking Bad Saul Goodman gaan tegenkomen. Oftewel: Better Call Saul gaat qua tijdlijn Breaking Bad inhalen. Dat is alsof twee sterrenstelsels met elkaar gaan botsen, met alle kosmische gevolgen van dien. Wat gaat daar gebeuren, hoe gaan de makers dat doen? Echt iets om je op te verheugen.

‘En ik noem tot slot graag ook nog een leuke Franse serie met frisse acteurs, Drôle. ‘Drôle’ betekent grappig, geestig, en is tevens de naam van de comedyclub waar vier jonge Fransen hun droom proberen waar te maken. Ik vind dit echt een topserie, die het verhaal vertelt van jongeren uit verschillende culturen die dromen van een doorbraak in het Parijse comedycircuit.’