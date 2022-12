Het jaaroverzicht NOS Journaal: heel veel ellende en een beetje warmte rond het versteende hart

In vroeger tijden werd na een aangrijpende tv-uitzending, bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog, het telefoonnummer getoond van stichting Korrelatie. Daar vonden kijkers in acute geestelijke nood een luisterend oor. Dat een dergelijke reddingsboei niet werd uitgeworpen na het woensdag uitgezonden Jaaroverzicht NOS Journaal zegt iets over veranderde tijden. Over het incasseringsvermogen van de gemiddelde kijker en eelt op de ziel. Over de rol van sociale media bij traumaverwerking, die in de plaats zijn gekomen van Korrelatie. Het zegt in elk geval niets over de heftigheid van deze vooral neerslachtig makende terugblik op een annus horribilis.

Demonstrant tegen de mullahs in Iran, uit het jaaroverzicht van het NOS Journaal. Beeld NOS

Het jaaroverzicht in vogelvlucht: inflatie, torenhoge prijzen. Energiearmoede. 24 februari, Russische aanval op Oekraïne. Premier Rutte: ‘Een donkere dag voor de wereld.’ Groningers in een eindeloze rij voor 10 duizend euro smartengeld wegens desastreuze gaswinning. Een oude man demonstreert hoe hij telkens zijn stoel een stukje vooruit schuift, om aan te sluiten in de rij. Na een half uur is het gereserveerde budget op.

Russen richten een slachting aan op straat in Boetsja. Een overlevende: ‘Klootzakken.’ Tientallen tot honderden doden bij het bombardement van een theater in Marioepol. Grensoverschrijders, angstcultuur, vermoede verkrachters. Een zelfgenoegzame boerenleider die constateert dat de tractorblokkades op de snelwegen effectief zijn. Protesterende Russen door de politie afgevoerd. Iraanse demonstranten beschoten, opgehangen. Salman Rushdie neergestoken. Watertekort in Nederland. Eenderde van Pakistan overstroomd. Vogelgriep. Prinses Amalia kan wegens bedreigingen niet naar buiten. Asielzoekers slapen in Ter Apel in de openlucht.

Gebeurde er dan niets in 2022 dat een béétje tevreden of gerust stemde? Jawel. Excuses van het kabinet. Voor Indië, Srebrenica, de onmogelijke opdracht van Dutchbat, de slavernij. Liz Truss na 45 dagen premierschap afgetreden. Iraanse voetballers zwijgen bedrukt terwijl hun volkslied in Qatar klinkt. Vrouwen wereldwijd knippen hun haar af uit woede om de mullahs in Teheran. Rushdie overleeft, al verliest hij een oog. Oekraïne houdt stand, tegen een gigantische prijs.

‘Een meer dan indringend jaar’, noemde presentator Winfried Baijens 2022 aan het eind van het overzicht, en daarin had hij groot gelijk. De redactie had de uitzending kunnen opvrolijken met Weghorsts goal of een mopje van Van Gaal. Maar Oranje haalde de uitzending niet. Hun inspanningen waren ook maar een rimpeling, vergeleken bij de grootse prestaties van anonieme Nederlanders. Warme maaltijden koken voor hongerige stadsgenoten in Rotterdam. Oekraïense vluchtelingen opvangen, niet voor een paar weekjes, maar maandenlang.

Elena en haar kinderen waren in huis genomen door een ouder echtpaar in Wageningen. Door het jaar heen zocht Baijens ze op om te zien hoe het de Oekraïense logés verging onder de Nederlandse gastvrijheid. Tezamen genoten de huisgenoten dagelijks van de vegetarische maaltijd. Het echtpaar vond het maar wat gezellig, het deed ze denken aan toen hun eigen kinderen nog thuis woonden. Elena’s dankbaarheid was nergens voor nodig.

Warmte rond het versteende hart.