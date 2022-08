Het jaar van Fortuyn, Better Call Saul en The Dropout: de tien beste series van 2022 (tot nu toe)

Beeld Nastia Cistakova

Het was in 2022 nog steeds niet makkelijk kiezen, met een nog immer uitdijend universum van streaming partijen. Op 8 maart verscheen HBO Max op de Nederlandse markt met het kwaliteitsserieaanbod van HBO en het immense archief van Warner Bros. Hele volksstammen zagen voor het eerst Six Feet Under en The Wire. Sommige topseries gaan dit jaar aflopen (Better Call Saul) en andere doken uit het niets op: Severance! En dan moeten House of the dragon (HBO Max) en The Rings of Power (Amazon Prime Video) nog beginnen.

We are Lady Parts

NPO Plus

Dat was een goed begin van het jaar. Schrijver en regisseur Nida Manzoor (met een Pakistaanse achtergrond en opgegroeid in Singapore en Londen) sleept ons mee in de avonturen van een beginnend punkbandje in Londen – korte pauze – bestaande uit moslima’s. Manzoor schreef zelf het repertoire voor de band, zoals het nummer Ain’t No One Gonna Honour Kill My Sister But Me. Centrale figuur is microbioloog Amina (Anjana Vasan), gevangen tussen permanente podiumvrees en de zoektocht naar een grote liefde. Aanstekelijk, ontroerend, en hoe vaak kun je met je eigen vooroordelen om de oren worden geslagen? Leve de herrie!

Station Eleven - SERIE (US - 2021) - season 1 - boxcover with title Beeld /

Station Eleven

Ziggo

Een krankzinnig ambitieuze poging om greep te krijgen op de inmiddels niet meer totaal ondenkbare vraag over hoe de wereld eruit zal zien als ons tijdperk voorbij is. Gebaseerd op de succesvolle roman van Emily St. John Mandel volgen we een aantal personages die elkaar rond een voorstelling van King Lear aantreffen, vlak voordat een pandemie de wereldbevolking zal decimeren. Sprong in de toekomst, waar we onder meer een rondtrekkende theatergroep in een verlaten Amerika volgen. Welke rol theater, en Shakespeare in het bijzonder, in de toekomst speelt, leidt weer tot overpeinzingen over wat ons mens maakt. Makers springen virtuoos door de tijd heen en weer, wat aanstuurt op een zeldzaam aangrijpende apotheose.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty - SERIE (USA - 2022) - season 1 - boxcover with title Beeld HBO

Winning Time

HBO Max

De flamboyante stijl van Adam McKay (The Big Short) doet het ook prima in zijn dramaserie over het basketbalseizoen 1979-1980, toen zakenman Jerry Bus (John C. Reilly) het zieltogende LA Lakers kocht en er een dosis showbusiness aan toevoegde. De acteurs slagen er wonderwel in om overtuigend de atletische reuzen van het basketbalveld binnen en buiten de lijnen te spelen, met als centrale dynamiek de tegenstelling tussen het volledig van zichzelf overtuigde groentje Magic Johnson (Quincy Isaiah) en de boeddhistische veteraan Kareem Abdul-Jabbar (Solomon Hughes). De Boogie Nights-vibe is ook nooit ver weg.

Het jaar van Fortuyn Beeld x

Het jaar van Fortuyn

NPO Plus

Het jaar van Fortuyn kwam als een donderslag bij heldere hemel. Een subtiel, genuanceerd en tegelijk uitzinnig script van Nathan Vecht en Pieter Bart Korthuis, met een aantal van onze topacteurs in de rol van hun leven. Een onvergetelijk portret van de Nederlandse samenleving in het jaar dat de aanloop zou vormen naar de moord op Pim Fortuyn. Alle details en bijrollen kloppen, maar het was centrale trio (Jeroen Spitzenberger als Fortuyn, Ramsey Nasr als Ad Melkert en Fedja van Huêt als Mat Herben) dat de show stal. Geen cabareteske typetjes, maar een noodlotsdrama van de bovenste plank.

Dirty Lines Beeld x

Dirty Lines

Netflix

Laten we het beschouwen als een geslaagde herstart, nadat de eerste Nederlandse Netflix-serie (Ares) niet zo’n succes was. Dirty Lines is de dramatisering van een kort en hevig hoofdstuk van de Nederlandse sekslijnenindustrie in de jaren tachtig, de prehistorie van het internet. De makers gaan vol voor het jarentachtiggevoel en de jonge cast excelleert met Minne Koole, Joy Delima en Julia Akkermans voorop. Het ingebakken seksisme wordt mooi geïroniseerd door de slimme voice-over van Marly (Delima), die terugkijkt op de jaren toen iedereen nog een vaste lijn had. De Volkskrant noemde de serie ‘verkwikkend en onweerstaanbaar’.

Severance Beeld x

Severance

Apple TV Plus

Dit jaar doken we onder in de dystopische kantoortuin van Severance. Briljante cast, vormgeving en muziek, en een verhaal dat aan het slot van dat eerste seizoen nog maar nauwelijks de potentie van het uitgangspunt had aangeboord. ‘Severance’ (‘scheiding’) is een procedure waarbij werknemers van het mysterieuze techbedrijf Lumon Industries een chip krijgen ingeplant zodat ze buiten de muren niet weten wat ze daarbinnen doen, en andersom. Een wereld van ‘innies’ en ‘outies’, waarin Lumon Industries lijkt te staan voor alles wat we verleidelijk en angstaanjagend vinden aan big tech. Zijn we zelf niet die werkbijen met dat dubbele leven? We hebben ons zelden zo op een volgend seizoen verheugd.

Better call saul - seizoen 6 Beeld x

Better Call Saul 6

Netflix

Op het moment van schrijven zitten we er nog middenin. Half augustus wordt de laatste aflevering online gezet en dan komen de avonturen van Saul Goodman, zo veel meer dan een spin-off van Breaking Bad, ten einde. Better Call Saul had altijd fans, maar ergens in het voorlaatste seizoen, toen onze geliefde advocaat in kwade zaken (Bob Odenkirk) samen met zijn echtgenoot Kim (Rhea Seehorn) definitief naar de duistere zijde overstak, kwam de serie in een soort stroomversnelling waar we nog steeds niet uit zijn. In de verte horen we het donderen van een waterval. Better Call Saul wordt lastig te kloppen dit jaar.

the dropout Beeld x

The Dropout

Disney Plus

De opkomst en ondergang van Elizabeth Holmes, een jonge techondernemer die heel even de nieuwe Steve Jobs leek voordat ze wegens fraude voor de rechter werd gesleept, blijft ons bezighouden. Na vele krantenprofielen, boeken, een documentaire en een podcast was The Dropout een fascinerende dramatisering (gebaseerd op de podcast) van het leven van Holmes, niet in de laatste plaats door de overtuigende rol van Amanda Seyfried. Minder een ontmaskering van een fraudeur dan een soms verbijsterend portret van de opportunistische wereld van de techstart-ups.

Borgen 4 - serie Beeld x

Borgen 4

Netflix

Dat was nog eens een verrassing. Borgen, tien jaar later, oftewel Borgen – Power & Glory, ook wel Borgen 4, bleek een geweldige (Deense) serie te zijn, die ook zonder voorkennis van die eerste drie klassieke seizoenen bekeken kon worden. Dat neemt niet weg dat in het kielzog van het nieuwe seizoen ook de oude seizoenen een Netflix-hit werden. De oorspronkelijke schrijver Adam Price schreef een slim, geestig en relevant script over de spanning tussen politiek en idealen, waar ook nog eens een geslaagde romkom in verborgen zat. Maar het is natuurlijk vooral de triomfantelijke terugkeer van Sidse Babett Knudsen in de rol van Birgitte Nyborg (als minister van Buitenlandse Zaken) die Borgen zo sterk maakt.

Atlanta 3 Beeld x

Atlanta 3

Disney Plus

Het Amsterdam waar de helden van Atlanta, een van de beste series van de laatste jaren, in verzeild raken is zowel herkenbaar als een surrealistische droomwereld, waar de viering van Sinterklaas wordt gefileerd in de aflevering Sinterklaas Is Coming to Town. Laten we zeggen dat de Nederlanders er niet helemaal goed afkomen. Na het briljante tweede seizoen over een rapper uit Atlanta (Brian Tyree Henry), zijn manager (Donald Glover, ook de man achter de serie) en hun entourage wordt in dit derde seizoen heel snel geschakeld. Elk verhaal kan nu worden verteld onder het Atlanta-label, en in elke aflevering worden pijnlijke waarheden met het grootst mogelijke plezier en venijn opgediend.