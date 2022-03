Het is zoeken naar lading in de nieuwe voorstelling van Hans Teeuwen ★★☆☆☆

Hans Teeuwen tijdens het eerste optreden van zijn nieuwe show Nou Lekker Dan. Beeld ANP

Je kon erop wachten, twee jaar zelfs, en nu het eindelijk zover is, stelt Hans Teeuwen het geduld van zijn publiek niet langer op de proef. Zijn show in het Haagse Circustheater is amper begonnen of hij maakt een grap over de mensen die stuk voor stuk 40 euro hebben betaald om hem te zien spelen. Zie, hij hoeft maar op zijn Hans Teeuwens ‘een hele grote dikke stijve lul’ te roepen, hen te dicteren diezelfde woorden in de mond te nemen en daar gaan ze al. Lachen zullen ze. ‘Ik hou van grove humor’, klinkt het – natuurlijk ironisch. Wait for it.

Nou lekker dan is de langverwachte opvolger van Echte rancune, de voorstelling die Teeuwen voor het laatst speelde in 2017. In de tussentijd maakte hij de ‘coronaconference’ Smerige spelletjes, een welkom vormexperiment dat werd uitgezonden door Powned op NPO 3. Ook verschenen er een heleboel korte satirische video’s van hem op Instagram, YouTube en GeenStijl. Daarin liet hij zich steeds vaker serieus maatschappijkritisch uit, onder meer over zijn principiële verzet tegen het coronatoegangsbewijs in de culturele sector. Hij koos ervoor niet op te treden zolang theaterbezoekers een QR-code moesten laten zien.

In Nou lekker dan gaat het kort over duimpjes omhoog krijgen voor zulk ‘sociaal commentaar’, zoals hij die uitingen op sociale media zelf noemt, in een lekker stuk over hoe ongelooflijk lekker likes zijn (‘Ik smeer ze op mijn lul’). Een zin die blijft hangen: ‘Als ik mijn oprechtheid kan faken, ben ik spekkoper.’ Verder onthoudt hij zich van expliciet sociaal commentaar, zoals we van zijn theaterpersona gewend zijn.

Wat wel te verwachten? ‘De nieuwe show van Hans Teeuwen geeft een verontrustende blik in zijn geest’, is de aankondiging op de sites van podia die hij de komende maanden aandoet. ‘Nat vlees, likes, liefde, medium Gonnie, kunst, cultuur, inclusiviteit, diversiteit, bistro’s en gedupeerde vrijwilligers. Dat voelt misschien allemaal niet goed, maar is wel grappig. En daar komen de mensen toch op af.’

De mensen krijgen een rondleiding in zijn fantasiewereld. Hij neemt ze na al dat binnenzitten mee naar buiten voor een absurdistisch rondje échte positiviteit, waar hij weer verliefd wordt op de werkelijkheid. Wil Hans Teeuwen laten zien hoeveel meer er te halen valt uit verbeeldingskracht dan uit het eindeloze becommentariëren van die werkelijkheid in talkshows, of vanachter een beeldscherm? Het is maar een voorzichtige poging tot interpretatie, want zo nadrukkelijk vallen de losse sketches in deze voorstelling niet samen. Ze worden ook geregeld overschreeuwd door een obscene tier- of scheldpartij waaraan hij verder geen lading geeft.

Beeld ANP

Verwarrend, alleen niet op de manier waarnaar je nostalgisch kunt verlangen bij Hans Teeuwen. Dat hij in Nou lekker dan niet naar een punt toewerkt hoeft geen punt te zijn, maar in dit gekke geheel is niets er helemáál zomaar, toch? Of wel? Het ritme ontbreekt. Een paar fijne jazzy pianonummers bieden weinig houvast, zoals het protestlied van een oude witte man die zich afvraagt of zijn verleden nog wel in de haak is. ‘Wie het licht zoekt/ loopt soms tegen de lamp.’

Hans Teeuwen is nog steeds een van de geliefdste, snelst uitverkopende cabaretiers. Tegelijkertijd is het cliché geworden om over hem te zeggen dat hij vroeger scherper was, confronterender, ongrijpbaarder, raadselachtiger, interessanter, beter. Naar Teeuwen kijken is onverminderd spannend tot het einde, omdat hij een spannende, expressieve performer is. Omdat je hoopt dat hij het opnieuw flikt: bijten, vasthouden, dubbellaags verdraaien, een voorstelling maken die voortduurt in je hoofd als-ie afgelopen is, wanneer je je begint af te vragen of wat gemakzuchtig leek wel echt gemakzuchtig was.

Daar zijn de sketches in Nou lekker dan niet naar. Een groot deel van zijn publiek zal zich evengoed tevreden stellen met ruftende Gonnie, of een grap over genderneutrale toiletten, over hoe het achterhaalde concept ‘mannen en vrouwen’ ons knettergek heeft gemaakt. Een hele grote dikke stijve lul. Het deel dat Teeuwen met een kritische blik volgt, wacht na het slotnummer vergeefs op meer.

