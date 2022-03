Het is voor vrouwen eerder moeilijker dan makkelijker geworden om zich gepast te kleden

De vraag wanneer bloot wel of niet gepast is, wanneer het sexy is en wat het zegt over een vrouw, is in de Europese beschaving als een koorddans boven een kokende helleput, betoogt Wieteke van Zeil. Want onze houding ten opzichte van het vrouwelijke lijf is haast gespleten.

De meeste mensen zullen als ze door een museum lopen de schouders ophalen bij vrouwen die liggen te slapen in het bos zonder kleren, of vrouwen die met elkaar dansen in een veld zonder kleren, vrouwen die zich uitrekken op de golven van de zee zonder kleren, of op een schelpje aan land spoelen zonder kleren. Dat vrouwen volgens de Europese kunst veel bezigheden in hun blote niksie verrichtten, ook bezigheden die vrij onhandig zijn in je nakie, is voor niemand een verrassing. Toch keek ik onlangs in Parijs op van een zoveelste schilderij met twee naakte vrouwen. Omdat ze in een bad bekleed met satijn zaten, misschien? Of omdat je ook zonder kleren kon zien dat ze adellijk zijn – de parels in de oren, de dure ring in de hand, de opgestoken haren. Dit zijn geen naamloze ideale schoonheden. Dit is een portrét. Van twee zussen, in de 16de eeuw, allebei hertogin bovendien. En of het de normaalste zaak van de wereld is, zit de een met haar vingers in de tepel van de ander te knijpen, terwijl ze ons allebei aankijken.

De vraag wanneer bloot wel of niet gepast is, wanneer het sexy is en wat het zegt over een vrouw, is in de Europese beschaving als een koorddans boven een kokende helleput. Want sinds het begin van de beeldcultuur is er een paradox: voor de Grieken stond het (bijna) naakte lichaam symbool voor idealen en deugden zoals zuiverheid, moed, kracht en harmonie. Terwijl de christelijke cultuur duidelijk is vanaf de zondeval in het paradijs: je naakte lichaam is om je voor te schamen. Bedekken dus, anders vraag je om schande. Zowel de Griekse oudheid als de Bijbel vormen de basis van onze moraal en cultuur. Die haast schizofrene houding ten opzichte van het vrouwelijke lijf klinkt dus ook tot de dag vandaag door, in de popcultuur, in de mode, in reclame, op sociale media en in onze echte eigen levens. Er hangt een overvloed aan ideale lichamen boven ons in de beeldcultuur, zoals de ideale naakten in de musea. Maar wie te veel van haar eigen lichaam laat zien, kan in schande vervallen. Elke vrouw kent de slingerbewegingen van die paradox, die ook nog per tijd kunnen veranderen. Wie weet nog hoe normaal het was voor een vrouw om een ijsje in de strandtent te halen met alleen een bikinibroekje aan? En hoe raar dat tien jaar later was? En hoeveel mensen (m/v/x), als ze jong zijn, toch onbewust vinden dat topless alleen iets is voor vrouwen onder de 30? De moraal over schoonheid en decorum – wat gepast is in welke situatie – en over vrijheid en schaamte zit diep in ons, en pendelt naar gelang de tijdgeest schuift.

AnonymeFrance Fontainebleau, Musée du Louvre, Département des Peintures, RF 1937 1 - https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010065402 - https://collections.louvre.fr/CGU Beeld Département des Peintures

Doorzichtig

Wat zegt de mate van bloot die je met je kleren laat zien, wanneer is het aantrekkelijk en gepast, of juist niet? En wie kan zonder consequenties ‘huid’ laten zien, zoals hertogin Gabrielle D’Estrées met haar zus in bad? Die vragen komen weer naar boven nu op de rode lopers de ‘nude dress’ terug is van niet-zo-lang weggeweest, en de Kardashian-clan de ‘naakte bodysuit’ hip maakt: strakke jurken en truien en pakjes in huidskleur. Liefst met – ook terug sinds de jaren negentig – zichtbaar tepelreliëf. Volledig doorzichtige jurken zijn er ook weer, soms met een klein glittertje in de stof gedragen over ondergoed, en ook jurken gemaakt van kralen, die de vrouw als een soort zeemeermin gevangen in een glanzend net uitstallen. Voor wie zijn die geschikt in het gewone leven van niet-klasse-A-beroemdheden-op-feestjes? Hoe en waar gaan we die doorzichtige ponnetjes dragen? Of zijn ze eigenlijk bedoeld als de ideale naakten uit de Renaissance, die zich met hun hemelse blote billen in het gras vleien, onbereikbaar, onwerkelijk en alleen om het oog te sieren?

English supermodel Kate Moss wearing a diaphanous silver dress at the Elite Model Agency party for the Look of the Year Contest at the Hilton Hotel, London, September 1993. (Photo by Dave Benett/Getty Images) Beeld Getty Images

De prachtige actrice Zoë Kravitz was een van de beroemdheden die het recent aandurfde op het Met Gala, waar ze feitelijk in haar nakie op de rode loper stond met een glitterend soort visnet als jurk. Het deed een beetje denken aan de kralenjurk waarmee actrice Rose McGowan bij de VMA Awards in 1998 rimpelingen veroorzaakte. Doorzichtige jurken met glinstersteentjes komen op en af weer in de spotlichten sinds de jurk waar Marilyn Monroe zich zonder ondergoed in liet naaien (zo strak zat-ie) en waarin ze de zwoelste versie van Happy Birthday ooit zong, voor de Amerikaanse president John F. Kennedy. Cher, Rihanna, Beyoncé en andere sterren met sterrenlichamen hadden later ieder hun eigen versies. En veel van de compleet doorzichtige jurken die je nu ziet doen denken aan de metallic doorschijnende jurk die een spontaan lachende 19-jarige Kate Moss – sigaret in de ene hand, bierflesje in de andere – droeg op een feestje in 1993 en waarmee ze de transparante jurk het domein van de absolute cool girl introk.

Marilyn Manson and Rose McGowan during 1998 MTV Video Music Awards at Universal Amphitheatre in Universal City, California, United States. (Photo by Barry King/WireImage) Beeld WireImage

Misschien sijpelt er iets van door in ons Hollandse huis-tuin-en-keukenleven. Ik doe hard mijn best me de Saint Laurent-visnetjurk van Zoë Kravitz voor te stellen bij iemand die ik in het echt zie, op een opening, een prijsuitreiking of in de loge van een theater ofzo, maar vooralsnog lukt dat niet erg goed. Laat staan op kantoor of in de tram.

Betekenis

Wat voor kleren geldt, geldt ook voor gebrék aan kleren: met wat je draagt, of niet dus, zeg je iets. Over wie je bent en wil zijn, wat je status en je klasse is, wat je gender en je moraal is en hoe je je verhoudt tot anderen. Of het mooi is, en of je sexy bent, hangt af van meer dan alleen de mate van huid die je zichtbaar laat. Net als de vraag of meer bloot ook meer vrijheid betekent. Betekenis is voor een groot deel ‘in the eye of the beholder’, en wat de een sexy vindt zal de ander misschien verkrampt of behoeftig vinden. Wat volgens de een ‘empowerend’ is, kan een ander als de teloorgang van het feminisme ervaren of een knieval voor een misogyne entertainmentindustrie. En dat zegt dan ook weer iets over degene die dat vindt, meestal zelfs meer dan over de vrouw in de jurk.

Los van een moraal komen lukt in elk geval nooit, zegt kostuumhistorica Aileen Ribeiro aan de telefoon vanuit Groot-Brittannië: ‘het leven van vrouwen is altijd beperkt geweest door wat er van hen werd verwacht. Maar ondanks strikte verwachtingen en regels voor gepaste kleding, geloof ik niet dat vrouwen zichzelf als slachtoffer hebben beschouwd. In alle tijden zie je dat vrouwen manieren vinden zich met kleren te uiten binnen de beperkingen die hen worden opgelegd.’ Ribeiro is professor emerita aan het Courtauld Institute in Londen en schreef naast veel boeken over kostuums in schilderijen ook het boek Dress and Morality, een historisch overzicht van hoe kleren telkens de inzet van maatschappelijke moraal zijn geweest in Europa, voor zowel mannen als vrouwen. ‘Moraliteit dient de zekerheid van een groepssolidariteit’, schrijft ze in het eerste hoofdstuk. ‘Wat dat betreft dienen kleren als een soort sociaal glijmiddel, om de contacten met mensen in de samenleving te vergemakkelijken.’

Regels

Hoewel er heel weinig regels in de wet vastlagen, bestonden er eeuwenlang ‘sumptuary laws’, wetten met betrekking tot de mode en het gebruik van materialen, al waren die er voornamelijk om de productie in een land te beschermen en om ervoor te zorgen dat het verschil tussen klassen overeind bleef. Zo mochten in het Engeland van Elizabeth I alleen de mannen uit de aristocratie fluweel en zijde dragen, voor vrouwen waren goudbrokaat en parels alleen voor de hoogste klasse – zogenaamd om de armere klassen te beschermen voor spendeerzucht. Paarse kleren en wol uit het buitenland waren alleen toegestaan voor leden van de koninklijke familie, en voor iedereen onder de rang van ‘gentleman’ was het verboden om bont te dragen. Die kledingvoorschriften gingen niet om kuisheid, die waren ongeschreven – en werden door vrouwen geregeld doorbroken. Zo waren er in de 17de eeuw adellijke dames die een kuise grote molensteen droegen, met daaronder juist een totaal ontbloot decolleté.

model : retouch : DOG Postproduction . slip Wolford .met dank aan Gucci Beeld Anne Claire de Breij

Wat op welk moment sexy werd gevonden, verschilde per periode en per mode: soms was de rug ineens een erogene zone, soms de enkels. Hoewel borsten en billen constanten zijn en in verschillende tijden werden opgevuld, aangezet of juist ontbloot om seksueel aantrekkelijk te zijn. De vraag of kleren een seksuele moraal reflecteren is moeilijk te beantwoorden, schrijft Ribeiro. En een bespiegeling geven op de eigen tijd is vrijwel onmogelijk, omdat niemand van de eigen tijd echt afstand kan nemen, zoals een vis geen zicht heeft op het water waarin-ie zwemt. Wanneer ik haar vraag over de nieuwste trend van ‘nude dresses’ en de naaktpakjes van de Kardashians, herhaalt ze dat: ‘Het is moeilijk er iets over te zeggen, terwijl je kunt zien dat er een nieuwe obsessie met de aantrekkingskracht van het lichaam is. Iedereen is zich zo visueel bewust en de cultuur van onder meer de Kardashians promoot een soort extreme naaktheid. Er zit iets narcistisch in de manier waarop mensen hun eigen lichaam voortdurend tonen.’ Maar zegt ze, er ligt dan ook grote druk op vrouwen, ‘want het lichaam zelf is een soort instrument van manipulatie geworden. Die naakte kleren zijn eigenlijk alleen voor de perfecte lichamen en dat drijft de druk op’, zegt Ribeiro, om er laconiek aan toe te voegen: ‘We’re in a bit of a mess, really’. Vrouwen, bedoelt ze daarmee. Want het is eerder moeilijker dan makkelijker geworden om je gepast te kleden naar de omstandigheden.

Mode in lichamen

Ten eerste omdat het naakte lichaam zélf een culturele betekenis heeft. Dat is altijd zo geweest, naast mode in kleren was er ook mode in (naakte) lichamen. Kijk maar naar Eva op het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck uit 1432, die een hoge smalle taille heeft en een enorme ronde onderbuik. Ze is niet zwanger: zulke buiken waren mode. De vrouwen van Rubens waren vlezig en vol, parallel aan de mode van overvloedige lagen satijn, en de vrouwen uit de tijd van de Spaanse griep waren voor het eerst mager, met zichtbare botten. Wat levert dat in onze tijd op? Het grote verschil is dat we nu zelf ons lichaam kunnen manipuleren met operaties en ingrepen, én met filters op sociale media. In werkelijkheid wordt het ideale lichaam dus steeds onwerkelijker, zie de laatste veelgedeelde foto van Kim Kardashian in haar Skims bodysuit, een latex glimmend pakje dat zo bizar strak zit dat het het plastic oppervlak van een Barbiepop lijkt te imiteren.

De mode van wat men een aantrekkelijk naakt vrouwenlichaam vindt, volgt op mode in kleren en maatschappelijke ontwikkelingen, beschreef kostuumhistorica Anne Hollander vorige eeuw al. De mate waarin naakt erotisch wordt gevonden, hangt bovendien altijd samen met de kleren die het lichaam bedekken: het is de relatie tussen bedekken en naaktheid die verlangen oproept. Dat begon al bij de Griekse beeldhouwers die met de zogenoemde ‘natte stijl’ vrouwenlichamen verbeeldden met kleren die lijken te plakken aan het lichaam, waardoor het alsnog naakt lijkt; zie bijvoorbeeld het beroemde beeld De gevleugelde Victorie in het Louvre, dat ook in de Apeshit-videoclip van Beyoncé een hoofdrol had.

In onze tijd lijken de maatschappelijke ontwikkelingen het lichaam niet te bevrijden, maar juist in een korset te persen, maar dan zonder korset. Het lichaam zélf moet er zo perfect uitzien. Wie afwijkt van dit lichaam en de mediastormen trotseert met naakt-achtige kleding, zie bijvoorbeeld zangeres Lizzo, wordt misschien geprezen door een bepaalde groep mensen die dit als zelfbeschikking, moed en vrijheid beschouwt (een hedendaagse deugd), maar loopt risico door evenveel mensen genadeloos te worden veroordeeld en beschimpt. Het lichaam als expressie van waarden enerzijds, het afgestraft worden voor het tonen van het lichaam anderzijds; in zekere zin zien we hier de Grieks-christelijke paradox, anno 2022.

Decorum

Ten tweede, omdat je kleden volgens decorum nu vele malen ingewikkelder is dan het ooit was. In alle tijden zijn er ongeschreven regels geweest voor het juiste decorum: je te gedragen en kleden naar de situatie, naar je klasse en je sekse. Die regels zijn lange tijd helder geweest, en hoewel altijd de grenzen werden bevochten, wisten mensen ook duidelijker wat er van ze werd verwacht (en dus wat ze bevochten). Heel veel is in de afgelopen eeuw al gebeurd waardoor decorum voor vrouwen ingewikkelder is geworden: de seksuele bevrijding van de jaren zestig, het feminisme, meer ruimte om zich professioneel te ontwikkelen, op en af sinds de Eerste Wereldoorlog. Voor mannen is het veel duidelijker wat ze dienen te dragen in welke omstandigheden, zegt ook Aileen Ribeiro: ‘je ziet dat bij het fenomeen ‘dress down Friday’, dan weten mannen helemaal niet wat ze moeten doen. Britse mannen zijn niet bijzonder goed in zich kleden als ze vrijheid krijgen.’ Voor vrouwen is er eigenlijk permanente vrijheid om zelf te kiezen wat past bij welke gelegenheid, want de voorschriften zijn veel minder helder. Maar dat betekent ook permanente eigen verantwoordelijkheid voor je kledingkeuze, wat lastig is als er weliswaar onduidelijke regels zijn, maar wél genadeloze gevolgen. Als een vrouw volgens anderen te veel afwijkt in haar kleding- en make-upkeuzes, blijven de oordelen langer aan haar reputatie kleven en hebben ze meer gevolgen dan voor mannen. Het hele idee van decorum wordt bovendien poreus door sociale media. Je kunt je wel gepast kleden voor een bepaalde gelegenheid, maar de beelden die hiervan gemaakt worden raken uit context zodra ze (soms massaal) worden gedeeld.

Zoe Kravitz attends The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the "In America: A Lexicon of Fashion" exhibition on Monday, Sept. 13, 2021, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Beeld Invision

Dat ervoer Zoë Kravitz met haar visnetjurk en glimmende string, die voor de gelegenheid – een gala dat geroemd wordt als belangrijkste mode-evenement van het jaar – gepast waren, maar eenmaal als beeld aan de ontbijttafels van menig triesteling met een mobiele telefoon anders werd opgevat. Kravitz voelde zich door de onhoudbare haat die ze kreeg na het gala genoodzaakt haar Instagramaccount stil te leggen. In het mediatijdperk is de discretie van bepaalde gelegenheden met een eigen dresscode niet meer gegarandeerd. Daarmee is decorum niet meer afgebakend, en zijn contexten niet duidelijk, wat het hele idee van gepaste kleding opschudt.

Context

En wie had dit gedacht: de val van Kravitz van ideaal (Grieks) naar beschamend (bijbels) in de ogen van het onbarmhartige publiek verschilt niet eens zo veel van de twee zussen die ik in het Louvre in een bad zag zitten. In de kern bleek namelijk ook die ervaring te vergelijken met hertogin Gabrielle D’Estrées en haar zus: ik wist niet waar ik naar keek, omdat ik de context niet kende. D’Estrées was de minnares van koning Henry IV van Frankrijk met wie ze vier kinderen kreeg. Het vreemde naaktportret is hoogstwaarschijnlijk een creatieve manier om te wijzen op haar zwangerschap: uit de tepel kan melk komen. Belangrijker nog: had ze geweten dat zij en haar zus naakt kwamen te hangen in een museum waar jaarlijks zo’n tien miljoen mensen komen, dan was de kans dat ze het portret liet maken nul geweest. Musea bestaan pas sinds tweehonderd jaar; dit schilderij is vijfhonderd jaar oud. Het portret werd niet gemaakt voor publiek, het was bedoeld voor de ogen van één persoon en een alleen: die van haar minnaar koning Henry. Net als het wereldberoemde naakt Venus van Urbino van Titiaan (een huwelijkscadeau!) is het een intiem werk, geschilderd voor een privévertrek en om te worden gezien door de geliefde. De naaktfoto bedoeld voor het vriendje, avant la lettre. Het decorum was juist, de tijd heeft het beeld alleen uit de gepaste context gerukt. Tot verwarring van velen.