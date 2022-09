‘Het is van belang dat het publiek weer komt, en met deze films kan het’

Silvia van der Heiden, algemeen directeur van het Nederlands Film Festival. Beeld Isolde Woudstra

De karakteristiek bochtige rode loper voor de Utrechtse Stadsschouwburg is weer terug. Vorig jaar moest het Nederlands Film Festival de premières nog verplaatsen naar Kinepolis Jaarbeurs, vanwege de pandemie. Voor deze 42ste editie is er ook weer een nieuwe locatie toegevoegd: het Slachtstraat Filmtheater. ‘Ik ben zo blij dat we weer de stad in kunnen met het festival’, zegt algemeen directeur Silvia van der Heiden. ‘Het voelt alsof we weer echt goed ruimte kunnen geven aan de films én de makers.’

De feestelijke sfeer rijmt wellicht niet helemaal met de inhoud van de openingsfilm Zee van tijd van Theu Boermans en met het vorige week tot Nederlandse Oscarinzending verkozen Narcosis, die beide in première gaan in Utrecht. Twee drama’s over plotse dood en de verwerking door de nabestaanden.

‘Niet de vrolijkste films, dat is zo’, zegt Van der Heiden. ‘Maar wel films die het publiek écht raken. Een universeel thema: hoe ga je weer verder na verlies? We gaan Zee van tijd ook voorvertonen buiten Utrecht, in ruim honderd zalen in het land. Het is voor de hele filmsector van belang dat het publiek weer komt – ik denk dat het kan met deze films.

‘We zijn ook superblij met de wereldpremière van Narcosis. Het moet onwerkelijk zijn voor regisseur Martijn de Jong: dat je speelfilmdebuut ineens wordt ingezonden voor de Oscars. En ik wil ook Bo noemen, de festivalslotfilm van Joost van Ginkel, over een jonge vrouw, gespeeld door Gaite Jansen, die naar Georgië reist om meer te weten te komen over haar jong overleden vader. Een film die inslaat als een bom. En óók een wereldpremière.’

Vrolijke boel

De nieuwe tv-dramaserie Rampvlucht, over de Bijlmerramp, gaat eveneens in voorvertoning op het festival. ‘Ook zwaar, ja. Wat denk ik wel echt een vrolijke boel wordt, is Queer Day, een programma rondom representatie in de breedste zin van het woord. Met films, debat en een queerfeest in Tivoli Vredenburg. En M’n beessie en ik, de nieuwe film van Johan Kramer, over huisdieren en hun eigenaars, is absoluut een zeer aaibare documentaire.’

Tot slot nog even over de sinds vorig jaar genderinclusieve Gouden Kalveren, die vrijdag 30 september worden uitgereikt, op de slotavond. Wat als er net als vorig jaar wéér alleen mannen winnen? Valt er nog iets te manipuleren? Van der Heiden: ‘Nee, dat is echt aan de stemmers. Maar er zijn zat goeie vrouwelijke kandidaten. Heel veel keuze. We gaan het zien.’