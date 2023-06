Het is soms goed om bewust dingen kapot te maken. Zo kun je weer opnieuw beginnen, vindt kunstenaar Rob Voerman

Rob Voerman in zijn atelier, op de achtergrond zijn sculptuur voor de IJsselbiënnale. Beeld Jan Mulders

Toen hij vijftien jaar oud was, stuurde kunstenaar Rob Voerman een brief naar de Verenigde Naties. ‘Ik maakte me zorgen over de ontbossing van het regenwoud, en wilde die zorgen delen met de toenmalige VN, Pérez de Cuéllar’, vertelt hij. Hij kreeg zowaar antwoord terug: ‘Een dik rapport en een brief met de strekking: jongen, maak je geen zorgen, we zijn er hard mee bezig.’ Hij geloofde het, ‘dat was achteraf wat naïef.’ Maar het moedigde hem aan om zich uit te spreken over maatschappelijke problemen. Dat doet de kunstenaar aan de lopende band: zo organiseerde hij een benefiet voor Oekraïne en voerde hij onlangs gesprekken met wethouders en met staatssecretaris Gunay Uslu over het gebrek aan atelierruimtes voor kunstenaars. ‘Mijn vrienden noemen me ook wel Rob Actievoerman.’

Hoe hij dezer dagen überhaupt tijd overhoudt voor gesprekken met ambtenaren is een raadsel. We spreken elkaar namelijk twee weken voor de opening van twee tentoonstellingen, waarvoor hij vier nieuwe sculpturen maakt. Drie daarvan komen in de museumtuin te staan van het Friese Museum Belvédère, samen met een kleine overzichtstentoonstelling binnen de muren van het museum. De andere sculptuur is onderdeel van de IJsselbiënnale, een kunstroute van honderd kilometer langs de oevers van rivier de IJssel. Tussendoor werkt hij ook aan een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte, in opdracht van de gemeente Arnhem.

Over de auteur Sarah van Binsbergen schrijft voor de Volkskrant over hedendaagse beeldende kunst.

Internationaal succes

Voerman (57) is met name bekend geworden met grote, bizarre bouwwerken gemaakt van gevonden materialen, én met verfijnde, uiterst gedetailleerde tekeningen. De constante in die verschillende uitingsvormen is architectuur: hij maakt en tekent grillige constructies die vaak aan bestaande gebouwen vastzitten en ze overwoekeren. Als voorboden van het einde van de wereld, of juist van een nieuw tijdperk. Met zulke utopisch-dystopische beelden oogst hij internationaal succes. Zijn kunstwerken zijn opgenomen in de collecties van prestigieuze musea als het Moma in New York en UCLA Hammer Museum in Los Angeles. Ze waren ook te zien op diverse internationale tentoonstellingen en biënnales, van China tot Congo. Deze zomer ligt het zwaartepunt weer even in Nederland.

Maquette Beeld Jan Mulders

In aanloop naar de opening van de nieuwe tentoonstellingen pendelt Voerman veel heen en weer tussen zijn tekenatelier en zijn metaalwerkplaats, een loods op een voormalig industrieterrein aan de rand van Arnhem. Hij deelt de ruimte die vol staat met stalen buizen, zagen en lasapparatuur, met twee andere kunstenaars. Prominent in de werkplaats staat de sculptuur waaraan hij werkt voor de IJsselbiënnale: een reusachtig bolvormig geraamte van staal, met daarbinnen een wirwar van in elkaar verstrengelde stalen buizen.

Het idee voor die vorm kreeg Voerman door de plek waar het kunstwerk komt te staan: een voormalige gasfabriek in de oude haven van Deventer. De bolvorm verwijst naar de ronde vorm van een gashouder, de grote, ronde voorraadtanks waarin gas bij gasfabrieken werd opgeslagen. De kluwen daarbinnen gaat de kunstenaar nog verder aanvullen met allerlei kleine sculpturen die via blauwe draden met elkaar verbonden worden, ‘als een wortelstelsel.’

De verstrengelde draden staan, zo licht de kunstenaar toe, voor de ingewikkelde manieren waarop informatie, ecologie en economie in onze tijd met elkaar verbonden zijn. ‘Ik werd door de IJsselbiënnale gevraagd om een kunstwerk te maken rondom het thema aarde, oftewel grond.’ Dat, in combinatie met het oude gasterrein, zette Voerman aan het denken over het feit dat we er in deze tijd steeds meer van bewust zijn hoe erg alles met elkaar samenhangt. ‘Iets wat bedoeld is als een positieve stap, zoals de opkomst van elektrische auto’s, waardoor we minder gas nodig hebben, kan op een andere plek in de wereld onbedoeld weer negatieve effecten hebben. Zoals de conflicten die nu oplaaien in Oost-Congo in de wingebieden van lithium, de grondstof voor de accu’s van elektrische auto’s.’

Opbouw van de sculptuur in het atelier. Beeld Jan Mulders

Activistische kunst

Van een oude gasfabriek naar elektrische auto’s en grondstoffenstrijd: de brede maatschappelijke betrokkenheid die hem de bijnaam Actievoerman opleverde, komt ook terug in Voermans kunst. Recent maakte hij bijvoorbeeld ook kunstwerken over complottheorieën, over de positie van Chinese fabrieksarbeiders en over ontbossing. Toch noemt hij zijn kunst niet activistisch: ‘Activistische kunst wordt gauw eendimensionaal, een statement. Ik ben ook een bouwer. Ik wil met mijn werk de problemen in maatschappelijke structuren aankaarten. Maar ik wil ook dingen maken die tot de verbeelding spreken en nieuwe mogelijkheden laten zien.’ Vandaar dat de taal van architectuur goed bij hem past: ‘Dat is de taal van bouwen en afbreken, van slopen en nieuwe werelden scheppen.’

In zijn tekenatelier, een boerenschuur in het dorp Groessen, zo’n twintig minuten rijden van Arnhem hangen lichtbakken met foto’s uit zijn serie Places of Power (2020-nu). Een paar daarvan komen in Museum Belvédère te hangen. Het zijn onheilspellende foto’s, gebaseerd op maquettes die Voerman maakte van plekken in de wereld waar, zoals hij dat noemt, ‘de macht zich concentreert.’ Op een foto is het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York te herkennen, voor een andere bouwde Voerman het uitzicht na vanuit de wolkenkrabber van mediamagnaat Rupert Murdoch, eigenaar van het rechtse Amerikaanse televisienetwerk Fox News.

Rondom de gebouwen lijkt op het eerste gezicht een ramp gebeurd te zijn. De normaal zo gestroomlijnde VN-wolkenkrabber lijkt half ingestort en overal ligt puin. Wie beter kijkt, herkent in het puin echter de typische Rob Voerman-bouwwerken van karton met ramen van rood, paars en groen glas. Als parasieten lijken ze aan de VN-toren vast te groeien. Ernaast staat een soort stadion in de steigers. Alsof de vergaderzaal van de VN, vaak in cirkelvorm opgezet, naar buiten is getrokken, de straat in. Democratie in verval, of juist de belofte van een nieuwe vorm? ‘Ik ben geen agressief persoon,’ aldus Voerman, ‘maar ik denk wel dat je soms bewust dingen kapot moet maken. Zo krijg je een leeg blad om een nieuwe wereld in te bouwen.’