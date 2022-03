Het is smullen van het samenspel tussen trompet en tenorsax op de nieuwe van Mark Turner★★★★☆

Beeld RV

De Californische tenorsaxofonist Mark Turner maakte acht jaar geleden met trompettist Avishai Cohen het mooie album Lathe of Heaven. Altijd bijzonder, een kwartet-album zonder akkoordinstrument als piano of gitaar, en dit was zo eentje waar je nog regelmatig naar teruggrijpt. Een vervolg is er nu ook. Return from the Stars maakte Turner niet met Cohen, wiens eigen carrière een behoorlijke vlucht heeft genomen, maar met de wat onbekendere Jason Palmer.

Maar opnieuw is het smullen van het samenspel tussen trompet en tenorsax. Soms unisono, vaak lekker om elkaar heen draaiend, ritmisch ondersteund door de eveneens nieuwe drummer Jonathan Pinson. Zijn open, bijna melodieuze drumstijl geeft de nummers iets sierlijks, die de diepe solo’s van beide heren in de lucht houdt.

En diep gaan ze. Turner neemt met zijn grootse, Wayne Shorter-achtige geluid meestal het voortouw, maar in It’s Alright With Me laat Palmer horen dat Turner geen grootheid als Cohen nodig heeft voor gepaste repliek. Prima duo dit, dat geen piano of gitaar nodig heeft om tot elkaar te komen.

Mark Turner Return from the Stars Jazz ★★★★☆ ECM Records