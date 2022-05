Het is Sharon Van Etten gelukt een album te maken waarop ze meer dan ooit een eigen geluid heeft gevonden ★★★★☆

Het lijkt wel alsof de Amerikaanse indie-vedette Sharon Van Etten elk album iets voller en vooral zwaarder laat klinken. Haar zesde, We’ve Been Going About This All Wrong, laat helemaal geen ruimte meer voor opgeruimd klinkende singles als Seventeen. De toon is nu vooral zwaarmoedig, maar het werkt. Er zit spanning in de opbouw van het album, dat halverwege met Born tot een melodisch dwingend hoogtepunt komt.

Mooi is ook het rustmoment Darkish, een pastoraal liedje waarin we de vogels horen fluiten. Dan zijn we even in de folksfeer van bijvoorbeeld Big Thief. Maar tijd om weg te dromen krijgen we niet als Van Etten in Mistakes een jarennegentigrocksound neerzet die van Garbage lijkt geleend.

Invloeden en referenties waren er altijd al in haar werk. Toch is het Sharon Van Etten gelukt een album te maken waarop ze meer dan ooit een eigen geluid heeft gevonden. En die stem, die krijgt ieder album meer diepte, zo lijkt.

Sharon Van Etten We've Been Going About This All Wrong ★★★★☆ Jagjaguwar/Konkurrent