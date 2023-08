Het is nog pril, maar datingshow ‘Samen uit, samen thuis’ kan zomaar een blijvertje zijn

Het is er op deze plek in de krant al vaker over gegaan, maar toch nog even over B&B vol liefde. Want dat verdient, net als een relatie, een waardige afsluiter, waarbij iedereen nog eenmaal kan zeggen wat op zijn of haar hart ligt, om vervolgens in harmonie uit elkaar te gaan. Zeker nadat de kijkcijferhit zoveel mensen de regenachtige zomer doorloodste, of vergezelde op vakanties naar hittegolflocaties. En als je zo veel hebt geïnvesteerd, zeven weken lang vijf afleveringen van vijftig minuten, heb je er recht op te weten hoe het inmiddels met al die types gaat.

Mehrnaz op speeddate in ‘Samen Uit, Samen Thuis’. Beeld RTL4

Zoiets moeten de makers ook gedacht hebben, want onlangs zaten veruit de meeste deelnemers bij elkaar in B&B vol liefde: De Reünie (RTL4). In een Catherine Keyl-achtige talkshowsetting werden ze ondervraagd door Art Rooijakkers. Waren ze, in het geval van Paul en Debby, nog bij elkaar, (ja, dus) of, in andere gevallen: was de ruzie al bijgelegd? (Mwa, niet bepaald, getuige de ijzige blikken).

Maar we hadden de paradijsvogels van B&B vol liefde nog niet uitgezwaaid, of er stonden deze week al twee nieuwe datingsshows, Smakelijk daten (SBS6) en Samen uit, samen thuis (RTL4), klaar om het gat te vullen. Smakelijk daten gaat dat niet lukken. In het dagelijkse programma, opzichtig geïnspireerd door het succesvolle First Dates, waarin ook wordt gegeten en gedatet, maken twee paar vrijgezellen een maaltijd voor hun blinddate. Na het koken gaan de singles met elkaar eten. Klinkt saai? Is ook saai. Zeker als dat koken eindeloos duurt.

Meer kans op succes heeft Samen uit, samen thuis. In aflevering één selecteren oud-marineofficier Bart (61), Mehrnaz (56), werkzaam in de ict, en oud-piloot Eric (61) ieder drie (reis)partners voor hun droomreis naar respectievelijk Engeland, IJsland en Italië. Mehrnaz, een grote bloem in haar haar, nodigt de mannen thuis uit voor een kennismakingsspel met lekker gekke vragen. Zoals: als je een bloem of plant zou zijn, welke dan? (‘Een orchidee, maar die heeft wel veel liefde nodig’) En: als je een kleur zou zijn, welke dan? (‘Paars, dat is de kleur van de kosmos en de kosmos bevat alles.’)

Van de casting is werk gemaakt. Eric, die het liefst een harem zou willen, schuwt niet tijdens het (speed)daten zijn handtastelijke kant te laten zien (type hot tub-Leendert uit B&B vol liefde). En Bart maakt, net op weg, direct duidelijk dat hij niet op complotdenkers zich te wachten, geen Baudet-stemmers graag. De dames blijven stil. Van tattoos moet hij (net als B&B’s Petri) ook al niets hebben.

De bloem in het haar, de fysieke behoeften van Eric, de botte uitspraken van Bart; ik zag overal overeenkomsten met de deelnemers van B&B vol liefde. Maar misschien zijn dat ontwenningsverschijnselen. Je moet ook niet te hard van stapel lopen na zo’n eerste aflevering.