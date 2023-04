Tessa Brader: 'Het is niet leuk om ergens het beste in te zijn. Dan kun je niks meer leren.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon met mijn moeder Duda (39), vader Igor (43) en broer Luka (13) in Groningen.’

Hebben jullie huisdieren?

‘Nee, maar we hebben wel een oppashondje dat twee keer per week bij ons komt. Het is het hondje van Eva, onze buurvrouw. Ze heeft een straathondje uit Roemenië en daar wandelen we allemaal mee. Mama het meeste.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik maak armbandjes van kralen. Die verkoop ik samen met een vriendin, in een klein winkeltje van een vriendin van mama. Ik heb ook veel sporten gedaan: hockey, turnen, ballet, waterpolo en zwemmen. Maar ik wist steeds niet of ik het wel leuk vond. Nu zit ik al een jaar op basketbal en dat is tot nu toe heel leuk. Ik hoef er niet het beste in te worden, want het is niet leuk om ergens de beste in te zijn. Dan kun je niks meer leren.’

Zijn er ook dingen die je stom vindt om te doen?

‘M’n kamer opruimen. Dat moet ik best veel doen, want het is vaak rommelig. M’n vader heeft daar het meeste een hekel aan. Maar ik vind het wel gezellig als het rommelig is.’

Wat is je belangrijkste bezit?

‘Een knuffelbeer. Die wil ik sowieso niet weg doen. Ik heb hem vroeger gekregen van m’n broer en ik kan echt niet meer zonder. Hij heeft geen naam, want het is gewoon een beertje. De andere knuffels in m’n bed blijven gewoon thuis, maar de beer neem ik mee als ik ergens ga logeren of op vakantie ga.’

Waar word je nog meer blij van?

‘Als ik met familie ben en als het dan gezellig is. De familie van m’n vader en moeder in Servië zie ik alleen tijdens de vakanties, maar m’n opa in Nederland zie ik iedere vrijdag. Hij woont in Midwolda en neemt altijd de Volkskrant voor me mee.’

Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen?

‘Ik lach altijd als ik met m’n vriendinnen ben. We lachen ook om onnozele dingen, als we naar elkaar kijken, of zo. We logeren en dansen veel als we samen zijn. Ik zit niet op dansles, maar ik bedoel gewoon dansjes op TikTok. Ik zit eigenlijk te lang op TikTok, wel meer dan twee uur per dag.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik denk dat ik zo lang als mogelijk bij m’n ouders ga wonen. Verder weet ik het niet. Ik denk dat ik wel al werk heb als ik 20 ben, maar ik weet nog niet wat ik later wil worden. Dat komt nog wel.’