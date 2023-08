Het is mooi dat het live-album van Joni Mitchell er is, maar meer dan een herinnering aan haar legendarische comeback is het ook weer niet ★★★☆☆

Het was precies een jaar geleden wereldnieuws. Joni Mitchell (toen 78) had voor het eerst in twintig jaar en zeven jaar na haar hersenbloeding weer opgetreden. Plaats van handeling was het Newport Folk Festival op Rhode Island waar haar vriendin, zangeres Brandi Carlile, net haar eigen set had afgerond toen die een lange inleiding begon waarin ze vertelde over de zogeheten ‘Joni jams’. Optredens bij Mitchell thuis waar Carlile en andere vrienden haar de afgelopen jaren weer plezier in het zingen en muziekmaken hadden bijgebracht.

Carliles verhaal resulteerde in de aankondiging aan het stomverbaasde publiek in Newport dat ze niet, zoals ze dat vaker deed, Joni Mitchells liedjes ging zingen, maar dat de schepper van dat fenomenale oeuvre vanuit Los Angeles was overgevlogen om die zélf te vertolken.

Filmpjes van het optreden dat toen volgde gingen meteen viraal, een dag later was het hele concert, elf liedjes lang, uit alle YouTubefilmpjes te reproduceren en nu is er dan ook een geweldig klinkende officiële registratie.

Mitchell is zelf nog nauwelijks aanwezig in Big Yellow Taxi, maar je hoort haar na afloop wel hard lachen. Een euforische Carlile, band en publiek slepen Mitchell erdoorheen en in A Case of You, Both Sides Now en een zeer fraai Carey hoor je haar steeds nadrukkelijker zelf het voortouw nemen. Ze speelt haar kenmerkende openstemminggitaar in Just Like This Train en zingt een sublieme versie van Gershwins Summertime.

Het is mooi dat dit album er is (helaas niet op Spotify), maar meer dan een herinnering aan een legendarische comeback is het ook weer niet. Daarvoor ga je je te veel ergeren aan de net wat te aanwezige Carlile. Natuurlijk, zonder haar was de comeback er nooit geweest, maar zij trekt met de band alles wel erg naar zich toe. Mitchells ontwapenende woorden ‘so fun’ tot besluit van het feestelijke The Circle Game zijn een goede beschrijving. Leuk, vooral voor wie erbij was, en fijn dat Mitchell het nog kan.

Joni Mitchell At Newport - Featuring The Joni Jam Pop ★★★☆☆ Rhino/Warner