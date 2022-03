Het is moeilijk om niet meegesleurd te worden in de cadans van riffs en drumpatronen op Immutable ★★★★☆

Meshuggah - Immutable

De bandleden van Meshuggah lopen niet op zaterdagochtend de oefenruimte in om daar te bedenken hoe ze nu eens iets totaal anders kunnen doen. Gelukkig niet, denk je bij hun negende album Immutable. Uit hun unieke idioom valt nog zo veel krachtige muziek te halen, dat je hoopt dat ze er nog een paar decennia in blijven rondhangen.

Meshuggah, opgericht in 1987, heeft een eigen genre gecreëerd en daar een cult-aanhang mee opgebouwd. De Zweden maken gestripte maar bunkerharde metal, waarin techniek en virtuositeit de voorkeur krijgen boven uiterlijk vertoon of theatrale, al dan niet morbide randzaken. Gitaarsolo’s of aanstekelijke rockrefreintjes doen niet mee: Meshuggah aanbidt vooral het ritme, met religieuze overtuiging.

Net als bijvoorbeeld de Amerikaanse band Tool laat Meshuggah onwaarschijnlijke maatsoorten en tempowisselingen opdraven, in een machtig samenspel tussen gitaren, bas en drums. Dan moet je als kritische metalluisteraar gewaarschuwd zijn en je afvragen: voor wie doen ze zo ingewikkeld? Is een zelden vertoonde maatsoort een manier om te laten horen hoe knap ze muziek kunnen maken, of is hier meer aan de hand?

Dat laatste dus. In de tegen elkaar in zagende riffs en drumpatronen in de tracks Phantoms, Ligature Marks en het donderende Armies of the Preposterous hoor je weliswaar waarom Thomas Haake vaak een van de beste drummers op aarde wordt genoemd, maar na vijf maten vergeet je dat en word je meegesleurd in die cadans, die gedurende het ruim een uur durende album steeds meer een trance wordt. Een aards en ruig ritme vrijwel zonder versiering, alsof de metal is afgebroken en opnieuw is opgebouwd uit de kale bouwstenen. Maar wel met een onweerstaanbare groove.

Want bij alle hoekigheid en de briesende boze-mannenvocalen van Jens Kidman, hoor je in Immutable toch vooral ronde vormen en dus eerder buigzame muziek, die je optilt en door elkaar schudt. Een zo sterke overtuigingskracht en integriteit in de harde muziek wordt nooit sleets of ouderwets.

Meshuggah Immutable Heavy ★★★★☆ Atomic Fire