Het is makkelijk verliefd worden op de verschoppelingen in Bloody Nose, Empty Pockets ★★★★☆

Bloody Nose, Empty Pockets

Nog één keer opent Roaring 20s, een bar in een verdomhoekje van Las Vegas waar elke vreedzame randfiguur welkom is, haar deuren. Daarna is het schluss voor kastelein Marc, en dus ook voor de ex-acteur die zich dagelijks in het toilet van de kroeg komt opfrissen, de zestiger die graag haar goed geconserveerde borsten toont, de uitgekotste Vietnam-veteraan en de verdwaalde Australiër met zijn geheimzinnige papieren zak.

Op die allerlaatste avond, vlak na Trumps presidentsverkiezing, voegt de Amerikaanse documentaire Bloody Nose, Empty Pockets zich bij deze en vele andere bar-bloempjes. Tot in de ochtend wurmen de filmende broers Bill Ross IV en Turner Ross zich ontspannen door de menigte, van het ene in alcohol gedrenkte gesprek naar het andere. Ze luistervinken bij een volkomen richtingloze mop, kijken toe hoe diezelfde moppentapper danst op Michael Jacksons Wanna Be Startin’ Somethin’ en vangen glimpen op van het vaak hopeloze leven dat de gasten buiten wacht. Terwijl het enige aanwezige feestmutsje van drager wisselt, wordt de film ook zelf plezierig tipsy: het camerawerk wankeler, de montage fladderiger, de blik op de personages alsmaar warmer.

Over de opzet van Bloody Nose, Empty Pockets moet je van tevoren misschien niet al te veel weten. Tegelijkertijd wordt de film met wat achtergrondkennis des te fascinerender. De gebroeders Ross filmden, uitgezonderd een handvol exterieur-shots, niet in Las Vegas maar in thuishaven New Orleans. De stamgasten werden zorgvuldig gecast; de meeste waren tot aan de opnamen volstrekte vreemden voor elkaar, hoe amicaal ze ook met elkaar omgaan. De bar is in werkelijkheid nog altijd open.

Wat is dan nog echt, behalve de drank, en wat geënsceneerd? Geen zinvolle vraag, aldus de makers, die zich al vanaf hun debuut Tchoupitoulas (2012) buiten de gebaande documentaire-paden wagen. In interviews benadrukken de gebroeders Ross dat ze weinig ophebben met vastomlijnde, beperkende filmcategorieën. De realiteit van de kijker, dáár gaat het hen om: zolang ze een waarachtige, doorleefde filmervaring opleveren, zijn alle tactieken geoorloofd.

Bloody Nose, Empty Pockets bevestigt hun gelijk. Zelden werden de sfeer en dynamiek van zo’n eindeloze avond in een obscure bar, van een chaotisch kroegfeest dat ook een onherroepelijk afscheid inluidt, zo raak getroffen. En wat is makkelijk om op al deze verschoppelingen een beetje verliefd te worden, tot lang na de allerlaatste ronde.