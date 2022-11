Het is juist de kracht van ‘Brommer op zee’ dat het zich niet laat knevelen door de kijkcijferwetten

Prijzenregen deze week in boekenland: Donald Niedekker won de F. Bordewijkprijs voor zijn roman Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost, Dominique De Groen de Jan Campert-prijs voor haar dichtbundel Slangen, Marjan Slob de J. Greshoff-prijs voor haar essay De lege hemel en het gehele oeuvre van Marion Bloem werd bekroond met de Constantijn Huygens-prijs. En dan was er nog Anjet Daanje, die de Boekenbon Literatuurprijs kreeg voor Het lied van ooievaar en dromedaris.

Genoeg goede schrijvers in Nederland, blijkt maar weer. Wat zou het zonde zijn als hun werk de weg naar het grotere publiek niet vindt. Daarom is het zo treurig dat deze week bekend werd dat het boekenprogramma Brommer op zee van de VPRO op de tocht staat. Volgens verschillende medewerkers van het programma heeft de NPO aangegeven iets ‘toegankelijkers’ te willen.

Nog toegankelijker? Makkie joh. Je nodigt niet de beste auteurs uit, maar de populairste. Je gaat niet in gesprek met de schrijvers zelf, maar laat BN’ers praten over een boek. Je geeft entertainment voorrang op verdieping. En ja, zoiets kan heel goed werken, kijk maar naar het vermakelijke Eus’ Boekenclub – een programma dat vorig jaar tijdens de Boekenweek werd uitgezonden.

Maar het is juist de kracht en de charme van Brommer op zee dat het zich niet laat knevelen door de kijkcijferwetten. Er werd bewust voor de inhoud gekozen, niet élk programma hoeft door Stefano Keizers te worden opgefluft, dan ís een gesprek maar een keer een beetje saai. En met alle respect, ik zie Eus niet snel een bedachtzame conversatie over gender hebben, zoals Wilfried en Ruth hadden met Valentijn Hoogenkamp. Of op een kerkhof in Groningen de schuchtere Anjet Daanje interviewen. Of het zevenhonderdvijftig pagina’s tellende boek over Indië van Thom Hoffman van kaft tot kaft lezen (zie de uitzending van aanstaande zondag).

‘De NPO heeft ons twee jaar geleden gevraagd om een serieus boekenprogramma met ruimte voor langere gesprekken met schrijvers en dat is precies wat we gemaakt hebben’, zegt presentator Wilfried de Jong. ‘Maar als ze een toegankelijker boekenprogramma willen, dan zeg ik prima: maak dat dan óók. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.’

Hallo, netmanagers van de NPO, lezen jullie mee? Doe niet zo ontzettend zuunig en maak gewoon twéé boekenprogramma’s. Eus voor bestsellers met BN’ers, Brommer voor inhoudelijke gesprekken met schrijvers die best verlegen of onbekend mogen zijn. We hebben er tenslotte goeie boeken genoeg voor.