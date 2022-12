Het is indrukwekkend te zien hoe de zelfverzekerde Rosalía de aandacht vasthoudt ★★★★☆

Rosalía afgelopen juli tijdens haar Motomami-tour in Madrid. Beeld ANP / EPA

Een toreador in sexy rood leer. Triomfantelijk staat ze er met één elegante hand in de lucht en één in haar zij terwijl ze de cameraman op het podium recht aankijkt. Een blik die zowel de trots van Andalusië als de geringschattende uitdaging van een rapper in zich draagt. Net daarvoor heeft Rosalía (30) in Bulerías de duende van flamenco vermengd met autotune en slagen op de Spaanse gitaar vervangen door ritmische brullende motoren. Kan allemaal in de wereld van de Spaanse superster, die zingt dat ze zelfs in een trainingspak van Versace een cantaora, een flamencozangeres, blijft.

Wat heet. Nadat de zangeres uit Barcelona in 2018 was doorgebroken met het album El mal querer, het onwaarschijnlijke maar schitterende amalgaam van flamenco en hiphop, ging ze met het dit jaar verschenen album Motomami een stapje verder. Rosalía serveert reggaeton, pop, Dominicaanse bachata en rumba waar flamenco aan de basis ligt. De streams van Spanjes grootste ster sinds Julio Iglesias lopen in de miljarden.

Natuurlijk heeft ze kritiek gekregen van de Spaanse goegemeente, die vindt dat een Catalaanse aan de haal is gegaan met Andalusisch erfgoed. Maar als Rosalía iets heeft bewezen, is het wel dat flamenco ook in pop relevant wordt met zo’n shot modernisme.

En dat met een stem van een ijle zuiverheid, die een wendbaar vehikel is voor kracht en kwetsbaarheid. In haar eentje op het podium zingt ze in G3 N15 over haar neefje dat ze door de pandemie lang niet heeft gezien. Een solidair orgeltje draagt haar, als ze het gemis in emotionele uithalen lucht geeft. Maar in Saoko rapt ze zelfverzekerd op pompende reggaeton dat ze niet voor één gat te vangen is.

Daarbij wordt ze terzijde gestaan door zeven dansers met lichtgevende motorhelmen die alles beheersen tussen flamenco en twerken. Het is indrukwekkend te zien hoe met alleen dansers en live video-opnamen de jonge, zelfverzekerde diva de aandacht constant vasthoudt.

Een zaal, grotendeels gevuld met Spanjaarden aan wie hier en daar een spontaan olé ontsnapt, zingt vanaf de eerste song mee. Maar soms overheerst zelfs het rumoer in de zaal. Komt omdat de muziek, die voor het merendeel op tape staat, vaak zacht en omfloerst klinkt, alsof er een paardendeken over de boxen zijn gehangen. Door het gemiste reliëf in muziek laat een vloedgolf Rosalíageweld op zich wachten. Het blokje reggaetonkillers als TKN en een cover van Gasolina gaan er prima in, maar laten minder goed horen horen wat de zangeres zo uniek maakt.

In een spaarzame muzikale begeleiding komt Rosalía pas volledig tot haar recht, zoals het krachtige De plata. Een flamenco gebouwd op een elektrische gitaar en een zangeres als een oerkracht, die in oosterse aandoende melismen tegen een zandstorm in lijkt te galmen. Dán blaast Rosalía je definitief weg.