Het is in Stars at Noon een genot te zien hoe regisseur Claire Denis een zwoele, landerige sfeer verkiest boven het uitdiepen van plot of personages ★★★☆☆

Joe Alwyn in ‘Stars at Noon’ van de Franse regisseur Claire Denis.

Paspoort afgepakt, een hoofdredacteur die de geldkraan nu écht dichtdraait, een dieet van rum en sigaretten: de jonge Amerikaanse journalist Trish (een verkwikkende Margaret Qualley) had zich ongetwijfeld iets anders voorgesteld bij haar avontuur in Nicaragua. Toch houdt ze de moed erin, in de zweterige en onbeschaamd sensuele thriller Stars at Noon van de Franse stilist Claire Denis. Terwijl ze in een sjofele hotelkamer de liefde bedrijft met een jonge Nicaraguaanse overheidsfunctionaris die mogelijk in staat is haar paspoort terug te geven, glijden haar ogen langs zwart-witfoto’s van vrijheidsstrijders aan de muur. Ach, mijmert ze op de voice-over, wat waren die rebellen vroeger toch sexy.

Trish was een paar maanden eerder vermoedelijk slechts reisverslaggever, maar met een verhaal over een op handen zijnde revolutie, en misdaden die het leger daarbij beging, heeft ze de Nicaraguaanse overheid tegen zich in het harnas gejaagd. En wanneer ze in een dure hotellobby aanpapt met de Engelse olieconsultant Daniel (Joe Alwyn, volledig weggespeeld door Qualley), wordt ze dieper het moeras in gezogen, als archetype van de opportunistische, zichzelf overschattende westerling in een warm, ver en ondoorgrondelijk land.

Sinds haar debuutfilm Chocolat uit 1988 wijdt Denis zich uitgebreid aan een postkoloniale thematiek, maar ditmaal giet ze haar fascinaties in de vorm van een pulperige thriller, die voelt als de verfilming van een lekker beduimeld pocketromannetje met omgekrulde bladzijden en as tussen de pagina’s.

Stars at Noon oogt zodoende soms een tikje generiek. Trish’ quasiafwezige voice-over klinkt als de blauwdruk van een rokerige film noir: ‘De auto stinkt verschrikkelijk’, klinkt het dan opeens tijdens een taxirit, ‘zelfs met mondkapje.’ De politieke rumoer fungeert ondertussen vooral als decor. De roman uit 1986 van Denis Johnson waarop de film is gebaseerd speelt zich af tijdens de Nicaraguaanse revolutie van 1984. Dat verhaal is door Denis en coscenaristen Léa Mysius en Andrew Litvack tamelijk rücksichtslos naar een tegenwoordige tijd verplaatst, inclusief covidmondkapjes.

Tegelijk is het een genot te zien hoe Denis als geen ander scène na scène een zwoele, landerige sfeer verkiest boven het uitdiepen van plot of personages. Hoogtepunt is een desolate dansscène in een paarsverlichte club, waar niemand anders dan beide hoofdpersonages wat rondschuifelen op het zinderend vertraagde titelnummer van Denis’ huisband Tindersticks.

En wie anders filmt de gevolgen van menstruatieseks zó vanzelfsprekend? Wie anders maakt daardoor van een wereld vol zweterige gezichten, piepende ventilatoren en rum uit plastic bekertjes stiekem toch iets nieuws, ook al is het maar een beetje?