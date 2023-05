Het is heerlijk vertoeven in het zonovergoten bloemenveld van Kassi Valazza ★★★★☆

Daar zit ze met haar akoestische gitaar in een bloemenveld: Kassi Valazza, hippiemeisje, kind van de natuur, gekleed in een wijd tiedyegewaad. De hoesfoto van Knows Nothing had in 1968 gemaakt kunnen zijn. De muziek trouwens ook.

Ze groeide op in Arizona, woont tegenwoordig in Portland in Oregon, bracht in 2019 haar eerste album Dear Dead Days uit en heeft ook voor de opvolger weer een collectie liedjes geschreven die zijn geworteld in country, maar ook aansluiten bij Britse folk.

Joan Baez, Karen Dalton, Sandy Denny, Bobbie Gentry, Joni Mitchell: ze zijn allemaal dichtbij zodra Valazza een fonkelend liedje als Watching Planes Go By begint te zingen, met een onweerstaanbaar soort emotioneel geladen koelte in haar stem. Knerpende elektrische gitaar en een hypnotiserend orgeltje leggen uit waarom ze haar muziek weleens als cosmic Americana heeft omschreven.

Valazza heeft nooit ergens haast mee. Haar liedjes duren allemaal een minuutje langer dan nodig was geweest, maar het stoort nooit, gewoon omdat het zo heerlijk vertoeven is in dat zonovergoten bloemenveld, waar ze liedjes voor je zingt en tijd niet bestaat.

Kassi Valazza Knows Nothing Pop ★★★★☆ Loose/V2