Het is heerlijk om Pieter Cobelens te zijn

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: ik heb er niet over nagedacht, dus ik meen het wel.

In Nederland kun je een eind komen door je onderbuik op te boeren en de walm die daarbij vrijkomt te verkopen als opinie, die gretig aftrek vindt bij mensen die de geur herkennen van hun eigen oprispingen. Oud-inlichtingenbaas Pieter Cobelens werd zo een ‘kijkcijferhit’ bij Vandaag Inside, dit weekend boerde hij een hele spread in het AD vol. Dat hij niet begrijpt dat seks een taboe is, dat vrouwen in zijn tijd nog met blote borsten op het strand lagen, dat armoede niet bestaat in Nederland, dat hij lacht om aardbevingsslachtoffers in Groningen.

Radio-interviewer Mischa Blok heeft een zwak voor mannen als Cobelens, in februari schoof hij dan ook aan bij haar podcast: ‘Als ik ’m zie zitten aan de talkshowtafels’, mijmert Blok, ‘denk ik altijd: wat moet het heerlijk zijn om hem te zijn, altijd helder voor ogen te zien wat er moet gebeuren en enkel in oneliners te spreken.’ Soms krijgt hij wel commentaar, vertelt Cobelens, dan heeft hij iets ongepasts gezegd. Maar dat gebeurt nou eenmaal als je ‘snel praat of snel denkt’ en dan zeg je dus ‘in ieder geval dingen die je wel gemeend hebt’.

Blok heeft gelijk: het is heerlijk om Cobelens te zijn. Je beklemtoont dat je niet al te lang nadenkt over wat je zegt en weet dat te verkopen als kwaliteit. Je profileert jezelf als brutale luis in de pels, terwijl je met je meningen eigenlijk volledig in de pas loopt met de zittende macht. Kritiek op de overheid is gezeur, het gaat juist ‘fokking’ goed, dat is de centrale boodschap. En als je dat beseft, wordt het toch een beetje eng. Want zo kun je het dus schoppen tot baas van de geheime dienst: door zonder onderbouwing te stellen dat er geen problemen zijn.