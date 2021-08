Het is gevaarlijk om je blind te staren op zichtbare parallellen: de ene Chinook is de andere niet

Een Chinook-helikopter vliegt boven de Amerikaanse ambassade in Kabul. De foto is een echo van een zwart-witfoto die tijdens de val van Saigon in 1975 werd gemaakt. Beeld AP

Dit is een gekke foto. Op het eerste gezicht is er niet zoveel aan – of nou ja: ik wil een militaire Chinookhelikopter boven een stad niet bagatelliseren, zo’n onheilspellend bakbeest betekent meestal niet veel goeds – maar als foto is-ie eigenlijk best een beetje saai. Toch dook het beeld in veel media op (afgelopen maandag stond ook in deze krant een soortgelijke foto), in de Amerikaanse vaak vergezeld van kwalificaties als ‘opzienbarend’ en ‘indrukwekkend’. De nieuwswaarde van dit grijze beeld was hoog. Waarom precies?

In de eerste plaats omdat de Chinook boven de Amerikaanse ambassade in Kabul, op zondag 15 augustus 2021, nu precies verbeeldde wat president Biden begin juli terzijde had geschoven. Tijdens een persbijeenkomst benadrukte hij eerst dat het ‘heel onwaarschijnlijk’ was dat de Taliban na terugtrekking van de Amerikanen meteen heel Afghanistan zouden innemen. Daarna zei hij: ‘Er zullen zich geen omstandigheden voordoen waarin we zien hoe mensen van het dak van een ambassade worden gelift.’ Door een helikopter, bedoelde hij.

Tada! De nieuwsjournalisten die nog geen maand later allemaal min of meer dezelfde foto maakten, bewezen onverbiddelijk Bidens ongelijk. Dat was ontluisterend natuurlijk, maar ja. Zoals Michael Persson, voormalig Amerika-correspondent van de Volkskrant, afgelopen woensdag in het radioprogramma Kunststof zei: ‘Een politicus is uiteindelijk maar een woordvoerder van zijn eigen beleid.’ Het is steeds opnieuw de vraag hoeveel journalistieke waarde je aan Bidens woorden moet hechten.

Er was een andere, belangrijker reden dat deze helikopterfoto zo betekenisvol kon worden. Dat was de analogie met het chaotische einde van de Vietnamoorlog, toen de Verenigde Staten zich net als nu terugtrokken uit een jarenlange oorlog, waarna Noord-Vietnamese troepen razendsnel de Zuid-Vietnamese hoofdstad innamen.

Deze foto uit 2021 is een echo van een zwart-witfoto uit 1975, of eigenlijk een paar foto’s die tijdens de val van Saigon werden gemaakt. Zo’n zelfde Chinook die boven het dak van de Amerikaanse ambassade hangt, klaar om het personeel te evacueren. Een helikopter hoog op het dak van het CIA-gebouw, en een verschrikkelijk smalle ladder met veel te veel mensen erop die allemaal in die helikopter willen klimmen. De beelden komen inderdaad erg overeen.

En hopla. Daar werden ze de inzet van een Amerikaans politiek spelletje. Bidens politieke tegenstanders riepen likkebaardend dat de gezwinde val van Kabul Bidens ‘Saigonmoment’ zal blijken te zijn. Dat hadden ze zonder die foto’s natuurlijk ook gedaan en misschien krijgen ze gelijk – wie zal het zeggen? Maar doordat die vergelijking met Vietnam steeds maar weer vergezeld ging van die Chinook boven Kabul, alsof die persoonlijk het einde van Bidens presidentschap had ingeluid, begon de foto me ineens vreselijk te irriteren.

Ja, de overeenkomst met Vietnam is frappant. En ja, de afschuwelijke beelden uit Kabul, de paniek op het vliegveld, de overvolle vliegtuigen, de helikopters boven de stad, halen bij Amerikanen van boven de 50 ongetwijfeld trauma’s uit 1975 naar boven. Maar even heel cru: wat heeft de rest van de wereld daar precies aan? Wat heeft Afghanistan eraan dat de wereld steeds maar weer moet worden bekeken door de historische bril van de Amerikanen? Alsof dat perspectief het enige is wat ertoe doet, terwijl de inwoners van Kabul hun huizen niet uit durven.

Er is een beroemde uitspraak, toegeschreven aan de Amerikaanse schrijver Mark Twain (of die het echt heeft gezegd, weet niemand). Ze is al vaak aangehaald, maar dat is natuurlijk niet voor niets. ‘De geschiedenis herhaalt zichzelf niet, maar ze rijmt wel.’ Kabul 2021 mag líjken op Saigon 1975, het ís het niet. Het is gevaarlijk om je blind te staren op die zichtbare parallellen; in oorlogstijd kan elke foto veranderen in een propagandabeeld.