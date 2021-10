Het is genieten van Milsteins rondom gepolijste, karaktervolle spel op Visions fugitives ★★★★☆

Visions fugitives, vluchtige visioenen, heet de reeks van twintig pianominiaturen die Sergej Prokofjev in 1918 in première bracht. De Russisch-Franse pianist Nathalia Milstein (26) plakt het als titel op een album vol klein spul van Prokofjev en vier andere componisten. Ze nam de cd op in de Zaandamse Muziekhaven, de voormalige kerk waarover haar vioolspelende zus Maria Milstein mede de scepter zwaait. Vrijdag presenteert Nathalia haar album daar.

Prokofjev componeerde niet alleen ijle spinsels. Zo knispert deeltje 10, Ridicolosamente (Belachelijk), van de ironie. Hameren en roetsjen vormen de attractie van deeltje 14, Feroce (Wreed, woest). Soms wil je in deze miniaturen een tikkeltje meer gekte horen, maar vooral is het genieten van Milsteins rondom gepolijste, karaktervolle spel.

Naast Chopin, Liszt en Bartók nam ze werk op van de Russisch-Franse componist Valéry Arzoumanov. In Le monde pianistique verkent hij amusante uitersten, van buiten adem raken op minimal music tot de weemoedige herinnering aan een Russisch liedje.

Nathalia Milstein Visions fugitives Klassiek ★★★★☆ Mirare