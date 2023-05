Het is erop of eronder voor de grote stern, sinds het drama van vorig jaar

De grote stern Beeld Margot Holtman

Het krijsen van grote sterns, schel en luid. We horen het bij De Petten, een binnendijks natuurgebiedje op Texel. Een paar sterns vliegen boven het water en de kale eilandjes, waar kokmeeuwen al een kolonie gevormd hebben. Later, aan de oostkant van Texel, herhaalt het tafereel zich, boven natuurgebied Wagejot. Mooi dat we hier sterns zien, maar het is eigenlijk een tragisch tafereel. ‘Ze maken baltsvluchten, ze roepen: hier moet je zijn, kom mee! Maar ze zijn met veel te weinig,’ zegt onderzoeker Mardik Leopold. ‘Om een kolonie te vormen moeten ze met minimaal driehonderd vogels zijn. Die zijn er bij lange na niet.’

Het heeft alles te maken met het drama dat zich vorig jaar op Texel afspeelde. Beide kolonies op het eiland werden gedecimeerd door vogelgriep. Er waren tegen de vijfduizend broedparen. Zeker tachtig procent van de vogels stierf. Mardik Leopold en anderen waren wekenlang bezig met het opruimen. ‘Een slagveld. Al die zieke en dode vogels.’

De sterns die we nu zien zijn de overlevers, terug van de Afrikaanse kust, waar ze hebben overwinterd. Mardik Leopold: ‘Hier was hun kolonie, weten ze nog, ze zien alleen geen soortgenoten meer.’

Geluk bij een ongeluk

Tien procent van de vogels die vorig jaar nog naar Texel kwamen is weer op het eiland. Dat het er niet nog minder zijn, is te danken aan geluk bij een ongeluk: op de valreep van het vorige seizoen, ‘bizar laat,’ vormde zich nog een kleine kolonie bij het eiland. Die kolonie was wel succesvol. Leopold: ‘Vermoedelijk waren dit overlevers uit de andere kolonies, aangevuld met jongere vogels die opeens de kans en de ruimte zagen om al te broeden.’ De rond de vijfhonderd paar grote sterns die nu terug zijn hebben zich weer op die plek gevestigd, de nog zoekende vogels zullen zich vermoedelijk aansluiten.

Hoe het normaal gesproken loopt, zonder vogelgriep: vanaf half maart komen de grote sterns binnen. Ze vormen kolonies, in de buurt van kokmeeuwen. Leopold: ‘De kokmeeuwen zijn eerder, maar de sterns bulldozeren ze opzij.’ Hoe groter de kolonie, hoe veiliger de vogels zijn voor predatoren, vooral ratten, zilvermeeuwen en bruine kiekendieven. Zelf foerageren de grote sterns in de Noordzee: zandspiering, sprot en haring. De sterns zoeken de nabijheid van de kokmeeuwen uit opportunistische motieven. ‘De eieren en kuikens van kokmeeuwen zijn lekkerder. Predatoren ruimen die eerst op, pas daarna beginnen ze aan de grote sterns.’

Beeld Margot Holtman

Doorgaans verplaatst een kolonie zich na een aantal jaren, dan hebben te veel predatoren de plek ontdekt. Maar vorig jaar was het dus de vogelgriep die toesloeg. Van de kolonie in Wagejot, ooit de grootste in Europa, is niets meer over. Mardik Leopold: ‘Kolonievogels zijn extra gevoelig voor virussen, ze staan immers de hele dag in elkaars gezicht te krijsen.’ Sinds 1997, toen de eerste kolonie sinds jaren zich weer op Texel vestigde, telt en ringt Mardik Leopold sterns. Zo ontdekte hij ook dat de kolonies veel internationale bezoekers krijgen. ‘Ideaal voor een virus.’

Nieuwe uitbraak van vogelgriep

Van de twintigduizend broedparen in Nederland zijn er misschien nog tweeduizend over, schat Leopold. ‘Het duurt dertig jaar voordat de aantallen weer op het oude niveau zijn.’ Nog los van het gevaar dat er een nieuwe uitbraak komt. Dat is verre van denkbeeldig. Kolonies met kokmeeuwen zijn overal in het land alweer getroffen door het virus. Het lijkt een kwestie van tijd voordat Texel aan de beurt is.

Vanaf de Prins Hendrikzanddijk turen we naar die ene overgebleven kolonie grote sterns bij het eiland. ‘Dit jaar wordt cruciaal,’ zegt Mardik Leopold. ‘Ik hou mijn hart vast.’