Het is eigenlijk een rommeltje op het podium, maar de positiviteit van Lizzo werkt aanstekelijk ★★★★☆

Lizzo in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Er hangt donderdagavond bij het concert van Lizzo twee uur lang een wolk van positiviteit in de Amsterdamse Ziggo Dome. Niet eens alleen door haar muziek, die ook in de ballads opgewekt klinkt dankzij het dampende discogeluid uit de jaren tachtig dat Lizzo op haar twee recentste albums zo knap naar zich toe wist te trekken. Nee, het is de boodschap die de inmiddels 34-jarige zangeres en rapper zo luid verkondigt. Lelijke mensen bestaan niet, dik is mooi, wees blij met je lichaam en benadruk vooral de curviness ervan.

Zelf komt ze op in een huidkleurige bodysuit, versierd met fluorescerende gele strepen. Het groepje danseressen (er staat de hele avond geen man op het podium; ook haar band, de Lizzbians, bestaat louter uit vrouwen) is net zo curvy als zij en kan beter twerken dan synchroon dansen.

Het is eigenlijk een rommeltje op het podium, en aanvankelijk horen we Lizzo wat onvast door een oorverdovend schreeuwen proberen te dringen, van een vooral vrouwelijk publiek dat het enthousiasme twee uur lang zal blijven tonen. De show begint met een wat minder zuiver The Sign en een 2 Be Loved (Am I Ready), waarin Lizzo zichzelf overschreeuwt, bepaald niet vlekkeloos.

Ze bouwt eigenlijk ook iets te snel een rustpunt in, door op de catwalk een sofa te laten neerzetten waar ze al liggend een paar liedjes zingt. De perfectie van een Beyoncé is hier ver te zoeken, maar met de humor van een Adele komt Lizzo ook een heel eind. En naarmate de avond vordert, neem je steeds meer voor lief. Kijk haar nu eens genieten van de twerkende danseressen om haar heen of van de band die vrolijke disco speelt. Dat werkt aanstekelijk; ook als er halverwege een wat minder blokje liedjes komt, houdt ze je bij de les. En voel je ook even de ontroering wanneer de ster van de avond haar tranen niet in bedwang kan houden van al het enthousiasme dat ze teweegbrengt.

Voordat de finale begint, en de immense discobol naar beneden komt, haalt Lizzo Sasha er nog even bij. De enige dwarsfluit met een eigen Insta-account, waarmee ze ooit haar muzikale avontuur begon. Nooit zoiets gezien: al twerkend met de billen omhoog speelt ze een woeste partij op Sasha. Mooi klinkt het niet, intens is het zeker.

Ze is inmiddels ook beter gaan zingen, soulvoller en dieper, met meer rust in haar stem. Precies wat haar laatste liedjes nodig hebben. Maar voordat ze met Juice en About Damn Time, het Grammy-winnende nummer waarmee ze onder anderen Beyoncé aftroefde, van Ziggo Dome een euforische discotheek maakt, houdt ze de boel wel net iets te lang op. Een kwartier lang laat Lizzo de camera’s langs het publiek gaan om fans eruit te lichten en toe te spreken. Het lijkt een eeuwigheid te duren. Geen artiest van haar statuur zou zoiets op zo’n moment in het optreden doen. Lizzo wel.