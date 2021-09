Het is een uitstekend idee om het eens te hebben over seks in series en films

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Praten over seksscènes in films en televisieseries valt onder grensoverschrijdend gedrag. Het stond in een artikeltje op OneWorld, en dat was even schrikken. Je mag je collega’s daar dus niet mee lastigvallen, met je vieze praatjes over de Hot Priest uit Fleabag. Er stond een plaatje bij waarin een vrouw haar mannelijke collega wat pikante seksscènes doorstuurt uit de kostuumdramaserie Bridgerton.

Ja, dát kan ook niet natuurlijk, ongevraagd seksfilmpjes doorsturen naar iemand van het werk – dat behoeft geen uitleg (hopelijk). Maar práten over seksscènes in films en televisieseries, dat doe ik voortdurend. De afgelopen week, bijvoorbeeld, heb ik verschillende mensen opgebeld om de verbeelding van de seks in Paul Verhoevens ‘nonnenporno’ Benedetta te bespreken. Eerder heb ik een aantal collega’s al uitgebreid verteld over de realistische manier waarop seks wordt neergezet in de speelfilm Anne+.

Er is de laatste tijd ook ontzettend veel te bespreken op dit gebied. Films verpreutsen, maar áls er seksscènes zijn, streven de regisseurs steeds vaker naar realisme. Waar films doorgaans de vrouwelijke verlangens ‘marginaliseerden’, aldus schrijver Christina Newland in haar heerlijke essaybundel She Found It at the Movies, krijgen die nu steeds meer aandacht.

Twee Britse feministen lanceerden de ‘clittest’: een film voldoet als de seksscènes laten zien ‘dat de clitoris voor de meeste vrouwen een centraal onderdeel is van seksueel genot’. Opvallend veel van de films uit Cannes dit jaar slagen met vlag en wimpel. Net als Bridgerton, overigens. Oude seksscènes kunnen inmiddels op een kritische blik rekenen – Last Tango in Paris bijvoorbeeld, waarin Maria Schneider werd overvallen met de legendarische boterscène. Nu zijn er intimiteitscoördinatoren die de grenzen bewaken – het maakt seksscènes niet preutser, maar wel prettiger, omdat de acteurs zich veiliger voelen. Zie de serie Normal People.

Enzovoorts.

Natuurlijk, voor mij en mijn collega’s is het werk om dit alles te bespreken. Maar het zou voor iedereen interessant moeten zijn: de manier waarop seks wordt verbeeld in films en televisieseries zegt ontzettend veel over machtsverhoudingen, lustbeleving en sekseverschillen. Het is juist dóór #MeToo en de aandacht voor seksuele intimidatie dat het praten erover zo’n vlucht neemt – deze scènes en de manier waarop ze gefilmd zijn is een makkelijke aanleiding om te bespreken waar de grenzen precies liggen.

Oké, misschien niet met je collega bij de ochtendkoffie, maar het gesprek met níémand aangaan is zonde.