Het is een steengoeie muziekweek met drie (eigenlijk vier) nieuwe ‘ambachtelijke’ albums

Fontaines D.C. Beeld Getty Images

Hoi Robert. Waarom is deze week zo’n goeie muziekweek?

‘Het is platenfeest dit weekend: Record Store Day. In alle ouderwetse platenzaken zijn dan concerten: Lucky Fonz III komt bijvoorbeeld naar de Plato in Utrecht en Jools Holland speelt bij Concerto in Amsterdam. De drie nieuwe albums die ik deze week wilde bespreken passen daar mooi bij: ambachtelijk gemaakte platen, die in de verzameling van muziekliefhebbers hoort. Dingen die de vluchtigheid van het streamen voorbijgaan.

‘Een van die albums is Skinty Fia van de postpunkband Fontaines D.C. uit Dublin. De postpunk revival duurt inmiddels langer dan de originele postpunkperiode, bedacht ik me na het beluisteren van dit waanzinnige album. Gelukkig maar, want de muziek wordt steeds mooier met bands als Interpol, Dry Cleaning, en Black Country, New Road. Maar de allerleukste is wel Fontaines D.C., bewijzen ze wederom.

‘Skinty Fia zit vol met donkere, trage, duistere muziek, maar is ook heel poëtisch. Als je leadzanger Grian Chatten hoort zingen, bijvoorbeeld in het nummer Big Shot, moet je wel luisteren naar zijn indringende dichtwerk. Maar tegelijkertijd is het ook heel goeie pop, met mooie refreinen, hooks, en een herkenbare baslijnen. Prachtig geproduceerd ook, zo mooi als bijvoorbeeld het nummer Jackie Down the Line door je speakers rolt. Te gekke band, bij ieder nummer heb je zin in de volgende.’

Je wilde nog zo’n ‘ambachtelijk’ album noemen.

‘Ja, Everything was Beautiful van Spiritualized is waanzinnig goed gemaakt. Je hoort gewoon dat Jason Pierce, die achter dit project zit, er dertien uur per dag zwetend aan moet hebben gewerkt. Het zit zo geweldig in elkaar: arrangementen, koren, strijkers, blazers, vervormde gitaren. Hij gebruikt dertig musici op deze plaat. Dertig! Dat is een compleet Concertgebouworkest, joh. Gestoord.

‘Vooral in het nummer Best Thing You Never Had komt alles voorbij. Het doet ook denken aan de psychedelische muziek van eind jaren zestig. Op deze hoor je alles heel gedetailleerd, en dat is knap met dertig musici. Soms ga je even kopje onder in al het geluid.

‘Maar het mooie van deze plaat is dat-ie ook z’n rust kan pakken, in het nummer Crazy bijvoorbeeld. Dan kan je je oren een beetje leegmaken. Orkestrale spacerock, met country, klassiek, en koren. Jack Pierce heeft z’n eigen muzikale wereld gecreëerd: het gaat niet vervelen en klinkt nooit gedateerd.’

En niet één, maar twee albums tot slot: die van Axel Boman.

‘LUZ/Quest for Fire zijn vrij speciaal, want danceartiesten brengen niet zo vaak albums uit. Meestal komen er alleen losse singles voorbij. En nu maar liefst twee volle platen, achter elkaar, van de Zweedse Axel Boman. Wederom heel goed gemaakte, diepe, warme, behaaglijke house. Maar ook Boman speelt met genres: hij brengt pop, jazz, dub, maar ook salsa bij elkaar, op een lekkere, toegankelijke manier. Een plaat die iedereen mooi gaat vinden – het blijft toch ook dansbare clubmuziek.

‘Nowhere Good bijvoorbeeld, een mooie deephousetrack met bubbelende baslijnen, waar op het laatst nog even een stekelige techno synthesizer inkomt. Als je op een feest bent, en het wordt langzaam licht, en je moet bijna naar huis, kan je nog even heel diep gaan op de dansvloer op deze geweldige albums. Ik krijg het nog druk bij de Record Store Day: ik wil alle vier de platen van deze week mee naar huis nemen.’