‘Het is een rijk jaar voor de Nederlandse film’

Silvia van der Heiden. Beeld Brunopress

Zul je altijd zien: de anderhalvemeterregel wordt pas een dag na de openingsavond van het 41ste Nederlands Film Festival (NFF) losgelaten. Bij de première van Mijn vader is een vliegtuig, op vrijdag 24 september, mogen de zalen (twee stuks) in het Kinepolis-theater bij de Utrechtse Jaarbeurs dus nog slechts voor tweederde worden gevuld.

‘Het is niet anders’, zegt festivaldirecteur Silvia van der Heiden. ‘Maar er kunnen toch nog zo’n achthonderd genodigden bij zijn. Tweehonderd meer dan vorig jaar, toen Buladó het festival opende.’

Het festival vindt, net als bij de vorige editie, ook deels online plaats. Maar het aantal fysieke premières is gewoon weer als vertrouwd. Naast de openingsfilm van Antoinette Beumer gaan onder meer de documentaires The Photograph (Sherman De Jesus) en No hay camino (Heddy Honigmann), de oorlogsfilm Do Not Hesitate (Shariff Korver), de Iers-Limburgse miniserie The Spectacular (Willem Bosch, Pieter Kuijpers), de sciencefictionfilm (R)evolutie (Servé Hermans) en het drama Drijfzand (Margot Schaap) in première. In Utrecht en in theaters verspreid door het land. Het NFF sluit af met Nr. 10, de tiende speelfilm van Alex van Warmerdam.

‘Over de film van Van Warmerdam mag ik helemaal niks zeggen’, zegt Van der Heiden, ‘want dat kan een enorme spoiler opleveren. Maar het is echt een rijk jaar voor de Nederlandse film. Het zal te maken hebben met de file bij de bioscopen: veel films zijn opgespaard vanwege de sluitingen en komen nu uit. Maar het zegt ook iets over de wilskracht van de Nederlandse makers: het was niet makkelijk, het afgelopen jaar, maar ze zijn wél doorgegaan met filmen, soms onder moeilijke omstandigheden.’

Van der Heidens aankondiging dat de Gouden Kalveren voor Beste acteur en Beste actrice opgaan in genderneutrale kalveren voor de Beste acteerprestatie was vorige maand goed voor wat rumoer. Niet alle Nederlandse acteurs vonden die samenvoeging van het prijzenbestand in hun vakgroep meteen een goed idee; onder anderen Jeroen Krabbé, Yorick van Wageningen, Katja Herbers en Huub Stapel protesteerden. Voorafgaand aan de aanpassing, die ook was aanbevolen door de Dutch Academy For Film en door Act, de belangenvereniging van de Nederlandse acteurs, voerde de NFF-directeur overleg met diverse filmacademy’s uit andere Europese landen. ‘Overal kreeg ik te horen: wij willen dit óók aanpassen, maar we willen niet de eerste zijn. Dus nu gaan wij voorop.’

De Kalveren worden op 1 oktober uitgereikt in de Utrechtse Stadsschouwburg. Ook de films die op het festival in première gaan dingen mee, op de mysterieuze slotfilm van Van Warmerdam na.