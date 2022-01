Het is een narratieve en stilistische chaos in de Britse crimeserie Stay Close ★★☆☆☆

Eddie Izzard (links) en Cush Jumbo in ‘Stay Close’.

Misschien had ik niet naar Broadchurch moeten kijken, voordat ik aan Stay Close begon. Maar ja, u kent dat wel, je hebt iets met Olivia Colman gezien, in dit geval het sublieme The Lost Daughter, en dan wil je al het andere met Olivia Colman zien. Op Disney+ waren inmiddels de drie seizoenen van de Britse crimeserie Broadchurch opgedoken, waarvan ik het derde seizoen (uit 2017) nog niet kende. Valt ook los te zien, melden we er meteen bij. Colman vormt hierin samen met David Tennant een team dat in het plaatsje Broadchurch op zoek gaat naar een serieverkrachter. Tennant en Colman, is er ooit een beter vijfsterren-crimeduo geweest?

En toen zag ik dus Stay Close, een heel andere Britse crimeserie die in een kustplaats is gesitueerd (Blackpool), die sinds de laatste dag van 2021 op Netflix staat. Volledige titel is Harlan Coben’s Stay Close, want deze achtdelige serie maakt deel uit van de miljoenendeal die de populaire Amerikaanse thrillerschrijver met Netflix sloot om maar liefst veertien van zijn boeken tot serie om te bouwen. Stay Close is het vijfde Netflix-Coben-project, na het Britse The Stranger, het Poolse The Woods, het Spaanse The Innocent en het Franse Gone for Good. En daar zit geen enkele uitschieter bij.

Ik was nog in de ban van Broadchurch, en dan beginnen vooral de (enorme) verschillen je op te vallen. De netflixisering van de thrillers van Coben levert om te beginnen een onbestemd soort locatie op, waarbij je wel weet dat je in Engeland bent, maar nooit helemaal het gevoel krijgt dat dit een echte plek is, met echte mensen, met echte banen. Het acteren probeert in elke zin te benadrukken dat het hier om een thriller gaat, alsof iedereen maar één regieaanwijzing heeft meegekregen: ‘Speel alsof alles op het spel staat!’ Om dit nog te benadrukken wordt zelfs het inparkeren van een auto van een soort elektronische dreun voorzien.

En wat staat er eigenlijk op het spel? Zoals altijd in de vlot geschreven boeken van Coben worden mensen achtervolgd door het verleden. De Britse Cush Jumbo, die we in de rol van de Amerikaanse Lucca Quinn eerder geweldig vonden in de Amerikaanse advocatenserie The Good Fight, speelt een (bijna) getrouwde moeder in een welvarende buitenwijk van Blackpool, die haar verleden als paaldanseres in een nachtclub heeft verzwegen. Er is een sneue fotograaf die ooit verliefd op haar was, en nu niet meer prijswinnende oorlogsfotografie maakt, maar langs rode lopers aan het leuren is. En er is een rechercheur (James Nesbitt), die de verdwijning van een jongen verbindt aan het werk van een mogelijke seriemoordenaar. Niemand lijkt in hetzelfde universum te opereren op een of andere manier, met een script dat de acteurs op het droge laat spartelen.

De vreemdste rol is die van de briljante komiek Eddie Izzard, die hier een aan lager wal geraakte, verslaafde advocaat speelt, die kennelijk te horen heeft gekregen dat hij in een film noir uit de jaren vijftig speelt. Voeg daar nog een moordend duo uit een absurdistische comedy aan toe en de narratieve chaos is wel zo’n beetje compleet.

De vele draden komen moeizaam bij elkaar als het gerucht rondgaat dat de psychopathische misdadiger Stewart Green nog in leven is, iets waar al onze personages mee te maken hebben. Het eindigt allemaal zeer barok (iets anders dan verrassend) en we moesten steeds vaker denken aan Olivia Colman en David Tennant, die zwijgend over zee staren omdat het leven op land een tranendal is.