Het is een groot plezier om naar de zuivere dictie te luisteren van tenor Lawrence Brownlee ★★★☆☆

De tenor Lawrence Brownlee nodigde een aantal zwarte componisten uit om voor hem gedichten te toonzetten die waren geschreven tijdens de Harlem Renaissance, de Afro-Amerikaanse artistieke beweging uit de jaren twintig en dertig. De opdracht leverde postmodernistische, soms neoromantische liederen op, die uit jazz, Amerikaanse volksmuziek en spirituals putten.

De meeste liederen spreken meteen aan, hoewel ze niet allemaal even vindingrijk zijn als My People, waarin Joel Thompson het beste weet te halen uit Brownlees plooibare, hoge stem. Slavernijleed is een onvermijdelijk thema, maar daarnaast worden het leven en de liefde gevierd, bijvoorbeeld in het uitbundige The Gift to Sing van Damien Sneed en het dwingend ritmische Dance of Love van Brandon Spencer.

Brownlee zingt elk woord met volle overtuiging en het is een groot plezier om naar zijn zuivere dictie en de fijne begeleiding door pianist Kevin J. Miller te luisteren. Fraaie liederencycli van Robert Owens en Margaret Bonds vullen de nieuwe composities aan.

Lawrence Brownlee Rising Klassiek ★★★☆☆ Warner Classics