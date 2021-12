Het is een feest om de verbluffend mooie sculpturen van Calder bij elkaar te zien ★★★☆☆

Alexander Calder, ‘Mobile sur deux plans’ (1962). Beeld Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, Parijs.

De kunst van Alexander Calder in een hedendaags jasje steken, is dat nodig? Enerzijds zou je zeggen van niet. De vederlichte mobiles van de Amerikaanse kunstenaar (1898-1976) ogen tijdloos en daardoor vanzelf eigentijds. Aan de andere kant, bewegende beeldhouwwerken zoals Calder bijna een eeuw geleden al maakte, vliegen je, onder de noemer ‘kinetische kunst’, om de oren bij hedendaagse tentoonstellingen en kunstbeurzen.

Een link leggen tussen de kunstenaar die het beeld van zijn sokkel bevrijdde en hedendaagse aanverwanten is dus niet gek. Dat is dan ook de opzet van de tentoonstelling Calder Now. In de Kunsthal in Rotterdam zijn twintig latere sculpturen van Calder te zien, samen met het werk van tien toonaangevende kunstenaars van dit moment.

Alexander Calder, ‘Blue Feather’ (ca. 1948). Beeld Stephen White/Calder Foundation

Allereerst: de sculpturen van Calder zijn verbluffend mooi en het is een feest om ze hier bij elkaar te zien. De geometrische vormen en primaire kleuren doen denken aan andere kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Tegelijkertijd lijken de mobiles en stabiles (zijn staande sculpturen) op niets wat je eerder hebt gezien. Het zijn tekeningen in de ruimte; subtiele, verfijnde constructies van dun ijzerdraad met flinterdunne metalen plaatjes.

In een schitterende hangsculptuur als Mobile sur deux plans (1962) herken je takken met blaadjes die wiegen in de wind, visgraten, of de ruggewervels van een mens. Maar je ziet vooral licht, dat in de gekleurde metalen plaatjes weerkaatst. En je voelt lucht, alsof je bij het omhoogkijken een stukje van de grond wordt getild.

Olafur Eliasson, ‘The Lost Compass’ (2013). Beeld Olafur Eliasson/Neugerriemschneider, Berlijn

Tot zover niets dan lof. Dan heb ik het alleen nog niet gehad over de hedendaagse kunstenaars, die de actualiteit van Calder moeten laten zien. Stuk voor stuk zijn het interessante kunstenaars, maar werken zij echt in de geest van Calder? In veel gevallen wordt hij er met de haren bij gesleept, met behulp van wel heel algemene concepten.

Zo past Carsten Nicolai, wiens parachutesculptuur elke twintig minuten met oorverdovend lawaai wordt opgeblazen, volgens de wandtekst net als Calder onder het kopje ‘geluid en wetenschap’. En zo zouden de sculpturen van Simone Leigh, die in 2022 de Verenigde Staten vertegenwoordigt op de Biënnale van Venetië, bij Calder passen omdat ze beiden ‘natuurlijke materialen’ gebruiken. Van Leigh is onder andere een vrouwenbuste met kroeshaar te zien, van keramiek en zoutglazuur. Calder verwerkte inderdaad naast metaal ook weleens in de natuur gevonden stenen in zijn sculpturen, maar daarmee is ook wel alles gezegd wat betreft gelijkenissen tussen de twee kunstenaars.

Monika Sosnowska, ‘Gate 3’ (2014). Beeld Monika Sosnowska

Er zijn een paar kunstenaars bij wie het wel ‘klopt’. Maar ook daar doet zich een probleem voor, namelijk de schaal. Het duidelijkst zie je de verwantschap met Calder bij de Poolse Monika Sosnowska. Haar hangende sculpturen Gate 2, 3 en 4 (2014), zijn gemaakt van oude metalen poorten en hekken die verwrongen zijn tot abstracte vormen. Niet alleen in het feit dat ze hangen, ook in het materiaal en de knallende kleuren zie je de luchtkunstenaar terug. Het probleem: de sculpturen van Sonowska reiken van plafond tot net boven de grond en Calders sculpturen, variërend van piepklein tot menshoog, vallen daarbij in het niet. Alle hedendaagse kunstwerken in de tentoonstelling zijn groot, robuust of luid, en passen wat dat betreft dus totaal niet bij de ranke, subtiele sculpturen van Calder.

In de Kunsthal is prachtig werk te zien, zowel van Calder als van de andere kunstenaars. Toch overtuigt Calder Now niet. De moderne meester wordt niet actueler naast zijn hedendaagse ‘verwanten’; in plaats daarvan wordt hij eerder overschreeuwd.

Calder Now Beeldende kunst ★★★☆☆ T/m 29/5, Kunsthal, Rotterdam.