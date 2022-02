Het is een categorie op zich: grimmige, contrastrijke zwart-witfoto’s van bekende mannen

Hij woekert al een tijd op de uitstaltafels van de boekenzaak: de contrastrijke zwart-witte coverfoto die zich moet onderscheiden in het kleurenfestival der boekomslagen. Zeker opvallend hierbij is de subcategorie van ietwat grimmige, contrastrijke zwart-witte mansportretten: Derksen (Johan Derksen), De man en zijn wielerverhalen (Wilfried de Jong), Adrenaline (Zlatan Ibrahimovic) en Boek Zonder Naam (Jan Keizer, die niet zo goed grimmig kan kijken). Maar. De enige echt authentiek zwart-witte in deze serie is PvdA-leider Joop den Uyl op de omslag van Foto’s, een overzicht van werk van NRC-fotograaf Vincent Mentzel.

Beeld Rijksmuseum Amsterdam

Waarom zijn grafisch ontwerpers zo verzot op zwart-wit waarbij het donker-lichtcontrast zo wordt opgepompt dat de geportretteerde tot in zijn poriën tot ons komt? ‘Juist door er veel informatie – de kleur – uit te halen, vertelt de foto een duidelijker verhaal met een sterke focus’, zegt Robert Adriaansen (ontwerpersnaam Loudmouth), die de omslagen maakte van Derksen en Jan Keizer. ‘En Derksen doet het ook zo goed omdat hij zo’n markant hoofd heeft. Dat kun je over Jan Keizer niet zeggen.’

Beeld Inside

Beeld Spectrum

Een van de hoeders van de zwart-witfotografie in Nederland – Vincent Mentzel – deelt die analyse: ‘Juist dat in zwart-witfoto’s details verdwijnen, maakt ze zo veelzeggend.’ Mentzel fotografeert sinds de jaren zeventig voor NRC Handelsblad en heeft een archief met 70 duizend foto’s waarvan, schat hij, ‘99,9 procent zwart-wit is’. Natuurlijk heeft hij kleur omarmd toen kranten er eind vorige eeuw naar overstapten, en kort daarna naar digitaal. Maar dat magische moment in de doka, dat je met je handen de belichting op sommige plekken tegenhoudt en op andere delen doordrukt zodat die zwart-witprints een heel specifieke focus en spanning krijgen, dat miste hij in het begin wel.

Het klein formaat – ‘zakboekje’ – Foto’s van Mentzel is gemaakt ter gelegenheid van een overzicht van zijn werk in het Rijksmuseum. Ontwerper Irma Boom koos aanvankelijk een kleurenbeeld van het Chinese studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. ‘Opeens kwam ze met Den Uyl voorop. Eerst dacht ik: nee, dan denkt iedereen dat het boek over Den Uyl gaat.’ Maar dat viel mee: ‘Een goede keus, want een zwart-witfoto is spannender, vult niet alles in, zodat lezers hun eigen verhaal erbij kunnen maken.’ Bovendien is de foto uit 1976 van de PvdA-premier die tijdens het Kamerdebat over de Lockheedaffaire vermoeid zijn gezicht vastpakt, een uitstekend icoon van het tobberige metier dat politiek heet. Plus een eerbetoon aan de onnavolgbare zeggingskracht van zwart-wit.

Beeld Podium