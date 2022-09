Het is echt waar: óók Paul Mc Cartney neemt afscheid van de Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins

De tributeshow voor Taylor Hawkins, de drummer van de band Foo Fighters, in Wembley in Londen. Beeld EPA

De herdenkingsshow voor Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins is zaterdagavond een uur of 5 aan de gang, en een uitverkocht Wembley in Londen heeft dan al veel tranen moeten wegslikken, bij héél veel wereldsterren die een laatste woord richten tot de overledene. Maar dan komt ook nog die ene wereldster van de buitencategorie het podium op, haast achteloos aangekondigd door ceremoniemeester Dave Grohl.

Is dat echt Paul McCartney? Ja, dat is echt Paul McCartney. De Beatle vond het kennelijk ook gepast om afscheid te nemen van de drummer van de Foo Fighters, op een avond die, ook dankzij hem, steeds gedenkwaardiger wordt. McCartney (80), uitgerust met zijn Höfner-bas, zet met de Foo Fighters én de ook nog opgetrommelde zangeres Chrissie Hynde van The Pretenders het nummer Oh! Darling in. Het is een volgende schok, want dat nummer van het album Abbey Road uit 1970 speelde McCartney nooit eerder live. Dus daar gaan de 80 duizend telefoonzaklampjes van het publiek weer aan, en verandert de voetbal- én muziektempel Wembley opnieuw in een sterrenhemel.

Paul McCartney op festival Glastonbury in 2022. Beeld Getty

Toen de twee herdenkingsshows voor Taylor Hawkins begin juni werden aangekondigd, zorgde dat voor enige opwinding én verbazing. Natuurlijk was de in maart op 50-jarige leeftijd overleden drummer een geliefd bandlid van een ook nog altijd behoorlijk geliefde band. Maar een zes uur durende show in Wembley en daarna in het stadion Kia Forum in Los Angeles, met een parade van grootheden die afscheid komen nemen, was dat niet haast een beetje te veel eer?

De enige popmusicus voor wie een zo kolossale herdenkingsdienst werd gehouden, was Freddie Mercury: ook in Wembley in 1992. En die andere beroemde drummer die dit jaar overleed, een zekere Charlie Watts van The Rolling Stones, moest het doen met wat mooie woorden van zijn overgebleven bandleden, die doodleuk weer op tournee waren gegaan.

De dood van Taylor Hawkins, mogelijk veroorzaakt door drugsgebruik in een hotel in Colombia, raakte de muziekwereld. Omdat hij een strakke rockdrummer was uiteraard, maar ook omdat hij een prachtige persoonlijkheid was, die bij concerten van de Foo Fighters optrok naast frontman Dave Grohl. De twee maakten constant grappen met elkaar, een beetje als aangever en afmaker. Hawkins vertelde tijdens die grote shows van de Amerikaanse rockband vaak een eigen verhaal, meestal bij verwoestende en vrij lange drumsolo’s. Hij was, kortom, meer dan een drummer.

En daarvan getuigen zaterdagavond de grootste grootheden uit de muziek, soms op het podium, soms in een videoboodschap. Drummer Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers vertelt dat Hawkins, toen het goed ging met zijn carrière, vaak halve drumwinkels leegkocht. Niet voor zichzelf maar voor jongeren uit de buurt, die hij op het goede drumpad wilde krijgen. Zo’n jongen was hij dus.

Dave Grohl haalt ook onvermoeibaar herinneringen op. ‘Hij leerde mij platen kennen die ik anders nooit ontdekt zou hebben. Grace van Jeff Buckley bijvoorbeeld.’ Waarna Grohl het erg toepasselijke Last Goodbye van Buckley inzet op gitaar, met zijn dochter Violet achter de microfoon.

Zo ongeveer verloopt het eerste deel van de tributeshow: er worden anekdotes opgehaald, met een lach en een traan. Er verschijnt links en rechts wat familie op het podium, om mee te zingen of te spelen: dat mag, want het is een afscheidsceremonie. Maar er draven vooral namen op van wie je nooit had verwacht dat ze ook maar iets met Taylor Hawkins van doen hadden gehad. En die aaneenschakeling van toch wel historische optredens zorgen niet alleen voor sentiment, maar ook voor muzikale opwinding.

Zanger Josh Homme van Queens of the Stone Age bijvoorbeeld vertolkt Let’s Dance van David Bowie met Nile Rodgers van Chic. Knap gezongen, en wat een vrolijke bandcombinatie. Gitarist Wolfgang Van Halen herdenkt stiekem zijn eigen overleden vader Eddie, met een gierende uitvoering van Van Halens Hot for Teacher. Ook mooi: een knalhard Back in Black van AC/DC met Dave Grohl, zanger Brian Johnson van AC/DC en drummer Lars Ulrich van Metallica: ook dat gezelschap zie je nooit meer in die samenstelling terug.

En zo verandert de tribute voor Hawkins langzamerhand in een soort Live Aid: een wervelende show ín de Wembley Arena, met een unieke line-up en een sentimentele hitparade.

De herdenking krijgt steeds meer het karakter van een afscheid van een tijdperk, vooral dankzij al die legendarische rockacts die passeren: van Rush tot The Pretenders en het onvermijdelijke Queen. Gitarist Brian May en drummer Roger Taylor laten het stadion janken bij Somebody to Love, met een perfecte zangbeurt van songfestivaljuryprijswinnaar Sam Ryder.

Taylor Hawkins in 2016 in Los Angeles. Beeld Getty

De Foo Fighters zelf sluiten de show af en trekken de laatste tranen uit het stadion als Oliver Shane Hawkins, de 16-jarige zoon van de betreurde Taylor, achter het drumstel van zijn vader gaat zitten. Dave Grohl houdt het niet meer en snikt zich door de hit Times Like These heen. Maar dan komt Paul McCartney de scherven bijeenrapen, met ook nog een lekker rammelende uitvoering van Helter Skelter van The Beatles. Het kippevel raast nu door de arena.

Zo neemt Wembley afscheid van misschien ‘gewoon een drummer’, maar viert het stadion heimelijk vooral een exorbitant en onbescheiden feest voor de muziek, uit een bijna vervlogen tijdperk.