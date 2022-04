Het is de week van elegantie versus botte bijl wat betreft nieuwe albums

Moss Beeld Nick Helderman

Hoi Robert! Het is de week van de elegantie versus de botte bijl, zei je over de nieuwe albums. Welke plaat vind je elegant?

‘HX van Moss, een Nederlandse band met een rijk verleden die na een paar jaar stilte weer terug is aan het front. De muziek op het nieuwe album is soms vederlicht. Op HX klinkt het alsof de instrumenten, keyboards en gitaren, met elkaar dansen.

‘De muziek is melodieus en zacht, met heel mooie refreinen van Marlien Dorleijn. Ze doen lang over hun platen, schreef collega Pablo Cabenda al in zijn recensie, en dat hoor je: de nummers klinken gerijpt. Around bijvoorbeeld, is een juweeltje. Ik heb er net bijna tien keer achter elkaar naar geluisterd. Heel melancholiek, weemoedig, maar ook scherp. Het is muzikaal prachtig aangezet, en komt heel mooi tot een refrein – en als dat eenmaal begint, word je echt meegesleurd.

‘Het is zeker een van de mooiste platen van de afgelopen weken. Niet verwonderlijk, want Moss is een van de beste Nederlandse indiebands.’

Dat is inderdaad iets heel anders dan Rammstein.

‘Rammstein wil alles met een botte bijl inslaan. Op Zeit hoor je dikke gitaarriffs met synthesizers, waar je goed op kunt dansen. Dansmetal, noemen ze het zelf. Tanzmetall! Heel pompeus, heel bombastisch. Het is een beetje een splijtzwam: is het nou heel goed, of is het gewoon lelijk? Ik vond het eerst wat minder, maar ik ben uiteindelijk gedraaid.

‘Als je ze live ziet snap je namelijk veel beter wat ze doen: ze maken een soort wagneriaanse opera. Alles is heel theatraal, het zijn ongelooflijke shows waarin ze per nummer een compleet verhaal uitbeelden. Grappig, scherp, soms wreed en altijd met een hoop vuurwerk. Je wenkbrauwen schroeien van je kop als je vooraan staat.

‘Ze zoeken controverse in hun teksten, en leadzanger Lindemann heeft de perfecte expressieve stem om dat te doen. Het is bijna een voorleestem, vol leven en dynamiek.’

‘Als je ernaar luistert alsof het een muzikaal theater is, is het heel goed te pruimen. Het nummer Schwarz bijvoorbeeld, en ook Zeit, allebei over de dood, zijn allebei mooi, ondanks dat er soms ook wel wat clichés voorbijkomen. Je hoort aan de thematiek dat ze ouder worden. Misschien is het wel hun laatste plaat: het laatste nummer heet Adieu en klinkt als een afscheidslied. De vierde ster die ik in m’n recensie gaf, was ook een beetje een afscheidsster.’

En Martin Garrix heeft eindelijk een album gemaakt?

‘Ja! De dance draait echt om tracks, en grote dj’s zijn bijna alleen maar bezig met optreden, niet met albums produceren. Martin Garrix stond bijvoorbeeld als headliner op het hoofdpodium van het Ultra Music Festival in Miami, een van de grootste dancefestivals ter wereld.

‘Door de pandemie heeft Garrix een paar jaar niks gemaakt, omdat hij ‘het’ niet voelde zonder de clubs en de tours. Maar nu moest hij nieuwe tracks maken voor die grote shows. En hij besloot ze eindelijk op een album te zetten: Sentio, en dat is dus zijn debuut. Dat is bijzonder, want hij doet al bijna tien jaar mee.

‘Er staan tien mooie tracks op, maar het is geen vloeiend album waarbij de nummers mooi op elkaar aansluiten. Het is perfecte ‘progressive house’, met eenvoudige melodieën die goed tussen je oren blijven zitten. De vocale nummers vind ik net wat te klef. Maar het zijn absoluut goeie clubhits – Sentio is een geslaagd debuut.’