Het is De Nationale Opera gelukt van Don Giovanni een saaie opera te maken ★★☆☆☆

Lilian Farahani (als Zerlina) en Seth Carico (als de Don) in Don Giovanni. Beeld Bart Grietens / De Nationale Opera

Wie zich na gedwongen operaonthouding had verheugd op een meeslepende, wilde, veelzijdige of grappige Don Giovanni, heeft pech. De productie die De Nationale Opera herneemt (in 2008 in première in Salzburg, in 2016 al te zien in Amsterdam), is visueel monotoon en kil. Maar hé, het is Don Giovanni en Mozarts misschien wel beste opera – zonder ook maar één doorspoelaria – wordt nooit saai. Toch?

Het kan dus: de Claus Guth-productie duurt donderdag in Nationale Opera & Ballet gevoelsmatig erg lang, en dat terwijl het slotensemble is weggelaten. Het gebeuren speelt zich af in een bos, ’s nachts, en in een bushokje, koud verlicht; een draaiende schijf zorgt voor minimale variatie in het decor. Het sterkste beeld: de scène waarin we Lilian Farahani (Zerlina) tussen de bomen zien schommelen, en waaruit blijkt dat Guth een bezoek moet hebben gebracht aan de Droomvlucht in de Efteling.

Don Giovanni, gespeeld door Seth Carico (roldebuut), raakt in de Guth-productie verwond wanneer hij de Commendatore (Rafal Siwek) probeert te vermoorden (Guth: ‘Wat doen we met de tijd die we hebben in ons leven?’). We zijn getuige van de stervensuren van de Don, hij is dus bijna de hele tijd in een met bloed besmeurd pak te zien. Luisteren we nou met onze ogen of is de beroemdste rokkenjager uit de opera ook vocaal verzwakt?

Zijn hulpje Leporello wordt wederom gezongen door Adrian Sampetrean. In 2016 was hij de grote held, nu is Adela Zaharia als Donna Anna (heerlijk rijk geluid) de uitblinker. In de rol van Donna Elvira zou je net iets meer registers willen horen dan Amanda Majeski opentrekt. Vaderlandslievende operafans kunnen de vlag uithangen, want Lilian Farahani ontwikkelt zich heel goed en is niet slechts een naïeve, maar ook een beetje cheeky Zerlina. De lyrische tenor Long Long (Don Ottavio) maakt indruk met zijn lenige stem.

Dat het een lange avond wordt, ligt vooral aan het Nederlands Kamerorkest en de eindverantwoordelijke, dirigent Jérémie Rhorer. We willen spanning, middenstemmen, en als het even kan zo’n tintelende Mozart-klank (o, Frans Brüggen), maar het orkest speelt zonder richting. De piano in de recitatieven klinkt ronduit flets.

Pas in de vet aangezette, harde akkoorden voor de roep van de teruggekeerde Commendatore (in deze enscenering verre van trouw aan het libretto en verre van angstaanjagend), krijg je het gevoel dat er enige relatie is tussen wat er uit de orkestbak komt en op het toneel gebeurt. Dat is wel heel erg laat. Het orkest moet de stuwende kracht zijn, geen onverschillige begeleider.

Don Giovanni in de regie van Claus Guth. Beeld Bart Grietens / De Nationale Opera