Het is bijna Kinderboekenweek! Welke boeken mag u niet missen?

1. Pieter Koolwijk en Linde Faas: De trollen van Leif. Lemniscaat; € 14,99; 9+

Het verhaal van de onwaarschijnlijke held kan niet vaak genoeg worden verteld. Zeker niet als het gebeurt door de expert bij uitstek: de Gouden Griffelwinnaar van vorig jaar, Pieter Koolwijk. In het Vikingdorp is iedereen sterker, slimmer en nuttiger dan de verlegen slapjanus Leif. Zijn opa, de officiële dorpsgrappenmaker, heeft hem tot opvolger benoemd. Misschien wel zijn beste mop ooit. Ravna, het jongere, sterkere, slimmere en volgens iedere Viking veel nuttigere zusje van Leif, neemt de leiding over het dorp als alles misgaat. Ondertussen blijft Leif het maar over trollen hebben. Niemand in Nederland kan het Scandinavische licht beter schilderen dan Linde Faas, die een deel van het jaar in het Hoge Noorden woont.

2. Joëlle Jolivet: Ons lichaam. Uit het Frans vertaald door Agnes Brunt. De Harmonie; € 29,90; 5+

Vergeet alle andere boeken over het menselijk lichaam. Die zijn er in overvloed, maar niet zoals dat van de Franse illustrator Joëlle Jolivet. Met haar linosnedetechniek weet ze een wonderlijk evenwicht te vinden tussen grove, bijna stripachtige lijnen en wetenschappelijk correcte details. Met haar doordachte kleurgebruik verheft ze het lichaam van iets alledaags tot kunst. Wat haar werk aantrekkelijk maakt voor iedereen, maar zeker voor kinderen, is dat Jolivet zelfs een anatomieboek vol grapjes en vondsten weet te stoppen. Prachtig is bijvoorbeeld de van de zijkant getekende zwangere vrouw, die in lagen over elkaar is aangebracht. Van haar debuut Beestenboek, het ideale kraamcadeau, is net een jubileumeditie verschenen.

3. Simon van der Geest en Karst-Janneke Rogaar: Wolvenweer. Querido; € 13,99; 7+

Het is enige tijd stil geweest rond Simon van der Geest, die indruk maakte met Spinder (2012) en Spijkerzwijgen (2015), avontuurlijke boeken waarin kinderen op het randje van gevaarlijke dingen doen als ouders niet op ze letten. Wolvenweer is een voortzetting van zijn geslaagde samenwerking met illustrator Karst-Janneke Rogaar, die inmiddels ook een aantal zelfgeschreven boeken op haar naam heeft staan. Die twee begrijpen elkaar goed en hebben dezelfde hoekige, soms lollige, soms een beetje gemene humor. Zoals dat bij wolven past. In hun nieuwste boek blijkt de stoere wolf Iwan bij volle maan in een iele man te veranderen die alleen maar praat over het weer. Wolvin Masja, die verliefd op hem is, moet daar erg aan wennen.

4. Oliver Jeffers: Het spookt in dit huis. Uit het Engels vertaald door Mirjam Hoekstra. De Fontein; € 18,99; 5+

Grafisch sterke rondleiding door een spookhuis. De gastvrouw denkt althans dat het spookt, maar ze kan de geesten telkens toch niet vinden. Misschien willen de lezers en kijkers haar helpen zoeken? De Britse Oliver Jeffers weet met elk nieuw prentenboek weer te verrassen. Niet alleen door de knotsgekke onderwerpen, vooral in zijn populaire serie over een stel brutale krijtjes, maar ook door regelmatig nieuwe technieken uit te proberen. Een bewerkte fotocollage dit keer, die hij gepikt heeft uit ouderwetse boeken over huisinrichting. Door te werken met doorschijnende schutbladen verschijnen en verdwijnen de spoken bij het omslaan van de bladzijden. Jeffers doet bij voorkeur alles zelf: de prachtige tekst is letter voor letter met de hand getekend.

5. Edward van de Vendel, Anoush Elman en Annet Schaap: Misjka. Querido; € 17,99; 8+

Dit verhaal is echt gebeurd. Schrijver Edward van de Vendel raakte vijftien jaar geleden bevriend met het Afghaanse gezin van de op dat moment 17-jarige Anoush Elman, die met mensensmokkelaars naar Nederland vluchtte. De jongerenroman De gelukvinder (2008) vertelt indringend over die helse reis. Tegenwoordig heeft Elman zelf kleine kinderen en is het tijd om het verhaal nóg een keer te vertellen, maar nu aan een veel jonger publiek. In Misjka is niet hij, maar zijn kleine zusje Roya de hoofdpersoon. Als het gezin eenmaal in hun eerste Nederlandse huis woont, wil ze graag een konijn. Misjka komt en wordt al snel een gewaardeerd gezinslid, waaraan je alles kunt vertellen. De leuke, maar ook de heftige dingen. Dat doen ze dan ook. Misschien wel het mooiste en belangrijkste kinderboek van het jaar.

6. Jason Reynolds: Ghost. Uit het Engels vertaald door Maria Postema. Condor; € 15,99; 10+

Sommige mensen sporten omdat ze het leuk vinden en er aanleg voor hebben, anderen hebben een diepere reden. Ghost ontdekt dat hij heel hard kan rennen als zijn vader hem achternazit met een pistool. Gelukkig hebben ook de andere jonge leden van het atletiekteam waarbij hij zich aansluit het nodige meegemaakt. Reynolds schrijft over zijn eigen Afro-Amerikaanse achtergrond zonder een blad voor de mond te nemen, maar vooral ook geestig en meeslepend.

7. Diverse auteurs: Het grote niet te vermijden verhalenboek. Lemniscaat; € 9,99; 12+

Het Kinderboekenweekgeschenk van dit jaar is gemaakt door de twee Australiërs achter de succesvolle boekenreeks De waanzinnige boomhut. Uit protest stelden auteurs van uitgeverij Lemniscaat een bundel samen met alleen werk van Nederlandse bodem. Tien gedichten staan erin en tien verhalen, waaronder een nieuw verhaal van de 91-jarige Jan Terlouw over wespen, maar ook fris werk van onbekende auteurs die ontdekt willen worden. De prachtige bijdrage van veteraan Tjibbe Veldkamp, over Oele die pester Sjef klein krijgt door hem op te nemen in een verhaal, is alleen al deze hele bundel waard.

