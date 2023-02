In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Met de re-release van Titanic in de bioscoop is ook de belangrijke controverse weer boven komen drijven. Hoe zit het nou: had Jack de scheepsramp kunnen overleven door het vlot met Rose te delen? Al jaren beweren kwade stemmen op internet van wel en nu besloot regisseur James Cameron wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren. Met twee stuntmensen voorzien van lichaamsthermometers testte hij verschillende scenario’s. Wat blijkt: Jack had zelfs samen met Rose later ‘lots of babies’ kunnen maken als ze allebei zó op de houten deur waren gaan liggen dat hun bovenlichaam boven water bleef. Maar Jack was geen onderkoelingsexpert, merkte Cameron op. En als je na een rollercoaster van een scheepsramp in ijskoud water ligt heb je weinig tijd om wat dingetjes uit te testen. Bovendien: Jack zou nooit iets hebben gedaan wat Rose’s overlevingskansen zou verkleinen.

De kritiek moet hem dwars hebben gezeten. Cameron benadrukte bij de release al hoe historisch nauwkeurig de film was. Toen een sterrenkundige hem mailde dat de sterrenhemel waar Rose naar kijkt er anders uit had gezien op die specifieke avond, paste hij dat aan in de gerestaureerde versie in 2012. Bij deze release greep hij zijn kans om nog wat twijfelachtigheden te onderzoeken met de kennis van nu: of het schip inderdaad zó is gezonken, door eerst bijna te breken en dan in een hoek van 90 graden naar beneden te razen bijvoorbeeld (klopt half).

Het is altijd een risico, met nieuwe ogen kijken naar een oude film. En over megahit Titanic werd de afgelopen jaren regelmatig met dedain gesproken. De kritiek op het vlot, bijvoorbeeld, komt vaak terug in internetartikelen als Acht redenen waarom Titanic verschrikkelijk is. Volgens een poll van de BBC in 2013 was het ‘de slechtste film ooit’.

Maar het weerzien was prettiger dan verwacht. Nog steeds voelde de bijna 3,5 uur niet te lang. Nog steeds is de film enorm spannend. Nog steeds voelt de romance episch. Cameron zelf zei dat hij ‘nog geen frame’ zou veranderen nu, en hij heeft gelijk: wat hij doet is rete-effectief.

Dus het zal allemaal wel. Natuurlijk doen Jack en Rose malle dingen. Dat handje op het beslagen raam tijdens dé seksscène, het citaat ‘I want you to paint me like one of your French girls’: nog altijd bespottelijk. Maar uiteindelijk doet dat er niet toe als je superieur amusement krijgt voorgeschoteld.