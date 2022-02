Het is aangenaam je door de aanstekelijke nieuwsgierigheid van Freakonomics te laten leiden ★★★★☆

De succesvolle boekenreeks Freakonomics van het economenduo Stephen J.Dubner en Steven Levitt heeft al een paar jaar een even succesvolle podcastspin-off: Freakonomics Radio, gepresenteerd door Dubner. Hier worden per afleveringen maatschappelijke en culturele verschijnselen besproken met een indrukwekkend arsenaal aan deskundigen, onder het motto ‘The hidden side of everything’.

Recente afleveringen gingen over de aantrekkingskracht van Dallas, als een van de snelst groeiende steden in de VS en over het aantrekkelijke businessmodel van slecht nieuws. In december maakte de podcast The Hidden Side of the Art Market, een driedelige serie over de, zeker voor een econoom, vele raadselachtige kanten van de kunstmarkt, die volgens Dubner zo ‘ondoorzichtig’ is dat hij eigenlijk ‘nauwelijks als markt functioneert’.

Al was het maar omdat wat er in het nieuws voor ‘de kunstmarkt’ doorgaat (over het algemeen berichten over kunsticonen die veilingrecords breken) eigenlijk het topje van het topje van de ijsberg is. Dubner krijgt iedereen voor zijn microfoon, van de directeur van het Museum of Modern Art (het Moma) in New York tot aan bekende galeriehouders en kunstenaars. Hoe verknoopt is die wereld van dealers, speculanten en veilinghuizen? Welke rol spelen musea hier in? Hoe bepaal je eigenlijk de prijs van een kunstwerk? En waarom deelt een kunstenaar (of zijn erven) nauwelijks in de winst als zijn werk opnieuw wordt geveild, zoveel jaar na de oorspronkelijke aankoop?

Je steekt er genoeg van op, al is het maar omdat het aangenaam is je door de aanstekelijke nieuwsgierigheid van Dubner te laten leiden, maar het drieluik is vooral een aanrader omdat de rode draad wordt gevormd door de carrière van de Amerikaanse portretschilder Alice Neel (1900-1984), een kunstenaar voor wie erkenning laat kwam. En de echt hoge prijzen voor het werk pas van recente datum zijn, ongetwijfeld ook geholpen door een groot recent retrospectief in het Metropolitan Museum of Art: Alice Neel: People Come First.

Neel ging altijd volstrekt haar eigen gang. Ze was een vrouwelijke kunstenaar in het door mannen gedomineerde topsegment. En ze was figuratief, terwijl de abstract-expressionisten over de wereld heersten met hun woeste doeken. Ondertussen bracht Neel haar eigen wereld nauwgezet in beeld. Dubner gaat in een fascinerende speurtocht (altijd een goede podcastvorm) op zoek naar de momenten in de carrière die er voor zorgen dat Neel nu wel aanschuift bij haar generatiegenoten. En spreekt ook nog haar oude huisarts, de laatste man die ze heeft geportretteerd. Hij heeft nu opeens een miljoenenwerk boven zijn bed hangen.