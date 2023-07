Het intrigerende ‘Copenhagen Does Not Exist’ voert voorbij simpele kwalificaties van dader of slachtoffer ★★★★☆

Copenhagen Does Not Exist.

‘At ze goed?’ Ja ze at goed, bevestigt de jonge man in de stoel, die gefilmd wordt met een videocamera. ‘Dus álles was goed?’, vervolgt de vragensteller, een lange, oudere man die door het lege appartement ijsbeert.

De zonderlinge opstelling in de openingsscènes van Copenhagen Does Not Exist kent een unheimische sfeer, die wordt versterkt door brommerige muziektonen. Dit is een verhoor, een thrillerscenario. Waar is de spoorloos verdwenen Ida (Angela Bundalovic), de vriendin van Sander (Vilmer Trier Brøgger), de man in de stoel?

Haar vader (Zlatko Buric, de Rus uit Triangle of Sadness) stelt de vragen, in mompel-Deens met Slavisch accent. De derde persoon in de kamer is Ida’s broer, die de camera bedient. Ze eisen het hele verhaal, maar de ondervraagde kan – of wil – ze dat niet geven.

Sander en Ida, ze slokten elkaar op in hun liefde. In zijn tweede speelfilm, evenzeer psychologisch drama als thriller, dompelt de Deense regisseur Martin Skovbjerg (Sticks and Stones, 2018) de kijker onder in de dan al gebarsten bubbel van twee gebutste dertigers, die zich rigoureus losmaken van hun omgeving. Uit teleurstelling over de wereld, of uit onzekerheid. En misschien ook wel omdat het kon: terend op de toelage van Ida’s vermogende vader.

Gevierd scenarist Eskil Vogt (Oslo, 31. august, The Worst Person in the World) wisselt de patstelling in het appartement af met Sanders losgepeuterde en fragmentarisch opgediende gedachten en verklaringen. Het fraaie, impressionistische camerawerk legt hun liefde onder het vergrootglas. Details zien we, van het in elkaar opgaan van de fragiele Ida en de inerte Sander; de aantrekkingskracht van prille intimiteit, hun soms wat fatalistische gesprekken. Heel dichtbij geraken we, maar de contouren ontbreken, zoals bij herinneringen.

Ook hun eerste ontmoeting is meerduidig: hoe Sander meent dat zij hem aankeek, door een winkelruit, waarop hij haar besluit te achtervolgen – ze kon hem niet zien door dat spiegelglas. In de voice-over horen we zo nu en dan Ida’s stem, die niet haar eigen, maar juist Sanders overpeinzingen uitspreekt: ook een aanwijzing dat de puzzelstukjes over hun gedeelde verleden hier subjectief worden gelegd.

Het thrillerspoor in het intrigerende Copenhagen Does Not Exist voert voorbij simpele kwalificaties, van dader of slachtoffer. Wellicht hadden Ida en Sander, twee jonge mensen op zoek naar een reddingsboei, elkaar beter voorbij kunnen lopen.