Het interview van Khalid Kasem met Tom Egbers was, zacht gezegd, een beetje verwarrende tv

Opeens zat-ie er, Tom Egbers, de geplaagde Studio Sportman die zich de afgelopen week in huis had opgesloten met de gordijnen dicht. Het was vrijdagavond en Egbers was uit zijn zelfverkozen isolement gekomen voor een een-op-eengesprek met talkshowhost Khalid Kasem.

Aan de borreltafel zat een gebroken man, met een hese, soms geknepen stem, die werd ‘verteerd door verdriet’ over wat er nu gebeurt.

Tom Egbers doet zijn verhaal bij ‘Khalid & Sophie’. Beeld NPO

Over Egbers had de Volkskrant anderhalve week geleden bericht dat hij op de burelen van Studio Sport intimiderend gedrag had vertoond richting een jonge, vrouwelijke collega met wie hij een affaire had gehad. De beschreven episode vormde een onderdeel van een bredere schets van Studio Sport, waar al meer dan twintig jaar een verziekt werkklimaat heerst. Het was er, kort gezegd, een jungle, met tal van egomane Bokito’s die het hadden gemunt op vrouwen en mensen van kleur.

De nasleep van de publicatie was wijdvertakt, rommelig – ik krijg het niet bondig samengevat – maar waar het ongeveer op neerkomt is dat Egbers vindt dat hem groot onrecht is aangedaan en dat zijn kant van het verhaal in deze privékwestie onvoldoende aan bod is gekomen.

Dus belde Egbers Khalid Kasem met de vraag of hij mocht aanschuiven om te vertellen hoe het volgens hem allemaal wel zit. Dat mocht: Egbers kreeg er ruim dertig minuten de tijd voor.

Het was, zacht gezegd, een beetje verwarrende tv. Het zwaartepunt lag grotendeels bij de perikelen rondom de affaire: de sms’jes, de verliefdheid, hadden ze wel of geen seks, en hoe het gezin Egbers bijna ontwricht raakte nadat de affaire was uitgekomen.

Pijnlijk allemaal, en enige sympathie voor Egbers die dit allemaal op nationale tv moet bespreken, was niet te ontkennen. Maar uiteindelijk was het niet de aard of de nasleep van de affaire die centraal stond in het Volkskrant-artikel, maar het wangedrag van Egbers, die na beëindiging van de relatie de jonge vrouw op de Studio Sport-redactie uitmaakte voor ‘serpent’ en ‘as van het kwaad’. Dat gedrag duurde bovendien bijna twee jaar voort.

‘Dat zijn woorden die ik herken’, reageerde Egbers, om daaraan toe te voegen dat hij daar fout zat omdat hij andere collega’s van deze uitbarsting ‘deelgenoot’ had gemaakt.

Ongemakkelijk werd het ook toen Kasem het gesprek bracht op het gif dat al decennia rondwaart op de Studio Sport-redactie. Hufters en wegkijkende leidinggevenden maakten er de dienst uit. Afgelopen december hadden zich bij een externe vertrouwenspersonen bijna honderd (oud-)medewerkers gemeld met verhalen over pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie en verbale agressie.

Ik herhaal: bijna honderd (oud-)medewerkers met klachten over een verziekte werkcultuur. Of Egbers in de gaten had dat dit ongenoegen onder zijn collega’s leefde, wilde Kasem weten.

Egbers: ‘Ik heb zelf een totaal andere perceptie van hoe het daar is.’

Waarmee weer eens bewezen werd: voor sommige mediamannen van bepaalde statuur is het nog altijd lastig om misstanden als misstanden te herkennen, ook al klotsen die met bakken tegelijk over de redactievloer.