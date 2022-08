Het integere White Berry kiest soms voor wat lompe middelen om je in de positie van de hoofdpersoon te plaatsen ★★★☆☆

White Berry

Als de 17-jarige Grace danst, valt wie ze persoonlijk en lichamelijk wil zijn helemaal samen. Tenminste, zolang ze dat voor de spiegel in de slaapkamer mag doen. Buiten is het vooral een kwestie van overleven: terwijl Grace overal opvalt, is er niemand die haar ziet zoals ze gezien wil worden.

De heldin van Sia Hermanides’ White Berry kampt met de manier waarop haar omgeving op haar albinisme reageert. Als kind werd Grace (Latifa Mwazi) in thuisland Burundi achternagezeten door albino hunters. Met haar moeder (Diane Kagisye) en broertje vluchtte ze naar Nederland. Opgroeiend in Rotterdam Zuid voelt ze zich nog steeds vervloekt door haar pigmentloze huid: ze is te Afrikaans om op te gaan in de witte gemeenschap, te wit om zomaar geaccepteerd te worden door de zwarte gemeenschap. Op de momenten dat ze niet wordt uitgejoeld of genegeerd, moet ze uitleggen waarom ze is zoals ze is. ‘I’ve got the colours, she’s got the brains’, grapt broer Samuel (Emmanuel Ohene Boafo) tegen iemand die niet snapt dat zij familie zijn.

Regisseur Sia Hermanides maakte eerder de serie Voetbalmeisjes (2016) en de middellange televisiefilm Afua (2019). Met haar speelfilmdebuut brengt ze Grace’s isolement treffend over. Vaak bevindt Grace zich letterlijk aan de rand van een groepsgesprek waaraan ze niet deelneemt, of wordt ze ingeperkt in haar eigen eenzame shot, los van de anderen. Op de spaarzame momenten dat Grace werkelijk kan zijn wie ze wil zijn, krijgt ze meer bewegingsruimte: dan verandert de beeldverhouding van 1.85:1 in 2.35:1.

Hermanides en cameraman Aziz Al-Dilaimi maken mooi gebruik van urbane Rotterdamse locaties, met veel nadruk op felle kleuren die Grace’s witte huid soms extra sterk laten uitkomen. Kleur en waarneming zijn sowieso terugkerende motieven in White Berry: neem bijvoorbeeld Grace’s oogaandoening, die zorgt dat ze alles min of meer dubbel ziet. Alsof ze door het constante onbegrip van buitenaf zelf een verstoorde perceptie van de wereld en haar eigen identiteit heeft gekregen.

White Berry werd in samenwerking met hoofdrolspeelster Latifa Mwazi geschreven. Mwazi’s persoonlijke ervaringen en passie voor dans vormden een directe inspiratiebron voor het script. Ze verleent Grace kwetsbaarheid en schaamte, maar ook een overtuigende trots en levensdrang. Wanneer Grace danseres Kya (Joyeuse Musabimana) en haar vriendinnen ontmoet, maakt Mwazi het helemaal aannemelijk dat Grace steeds radicalere stappen zet om erbij te kunnen horen. Eindexamenjaar of niet.

Jammer dat White Berry gaandeweg voor nogal lompe middelen kiest om je in de positie van Grace te plaatsen, of om te verduidelijken dat ze de trauma’s van haar vroege jeugd niet van zich kan afschudden. Wat minder drama en effectbejag, en de impact van dit integere, meeslepende coming-of-agedrama was nog groter geweest.