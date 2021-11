Het indringende Ballad of a White Cow is een noodzakelijk sluimerende aanklacht ★★★★☆

Ballad of a White Cow

Het was een foutje, excuus. Met woorden van die strekking, plus een bescheiden financiële vergoeding, wordt Mina naar huis gestuurd nadat ze te horen heeft gekregen dat haar man Babak ten onrechte ter dood is veroordeeld.

Het Iraanse rechtssysteem heeft gefaald: Babak verklaarde onder dwang dat hij een man had vermoord. De echte dader maakt zich een jaar later bekend, maar Babaks executie heeft dan al plaatsgevonden.

Voor Mina zijn halfzachte excuses niet genoeg. Sinds de dood van haar man moet ze met een fabrieksbaantje haar 7-jarige, dove dochter onderhouden. Als weduwe heeft ze een beroerde positie in het patriarchale Iran. Haar schoonvader eist dat ze bij hem komt wonen, haar huur wordt opgezegd omdat haar huisbaas zag dat ze een vreemde man heeft binnengelaten. Alles wat Mina wil, is een teken van wroeging bij degenen die verantwoordelijk zijn voor Babaks veroordeling.

Met zijn geraffineerde vertelwijze en scherpe blik op menselijke verhoudingen lijkt Ballad of a White Cow op de geliefde sociale drama’s van Asghar Farhadi (A Separation, The Salesman). Daarnaast laten filmmakers Maryam Moghaddam (die ook de hoofdrol speelt) en Behtash Sanaeeha hun frustratie met het sociale systeem doorschemeren. Op subtiele wijze, uiteraard, want filmmaken in Iran is risicovol. Toch was het voor de Iraanse censor genoeg om Ballad of a White Cow te verbieden.

Je vraagt je af hoe woedend de film zou zijn geworden als de makers alles konden zeggen, zeker als je weet dat Moghaddam het scenario baseerde op het leven van haar moeder. Maar misschien ligt de kracht van de film juist in de gesmoorde boosheid, de genuanceerde kijk op een complexe zaak.

Mina, koppig en in diepe rouw, krijgt hulp uit onverwachte hoek. De welgestelde Reza zegt dat hij een oude vriend is van Babak en hem nog geld is verschuldigd. Reza lijkt erop gebrand Mina te helpen en langzaam ontstaat een vriendschap. Er lijkt zelfs liefde op te bloeien, maar daarvoor is nauwelijks plaats in een klimaat van leugens en ondedrukking.

In het indringende Ballad of a White Cow gelooft iedereen het goede te doen. Het gebrek aan een eenduidige zondebok maakt deze sluimerende aanklacht des te sterker. Wie kan het onrecht bestrijden als niemand het herkent?