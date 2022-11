Het incident op de klimaattop in Egypte vormt de zoveelste scheur in het masker van autocraat Sisi

Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International, staat woedend tegenover de Egyptische parlementariër Amr Darwish. Beeld Joseph Eid / AFP

Natuurlijk gaat de internationale klimaattop in Sharm el-Sheikh over het klimaat. Maar COP27 was pas twee dagen onderweg, toen de Egyptische politieke afgevaardigde Amr Darwish afgelopen dinsdag tijdens een persconferentie naar buiten werd gewerkt en duidelijk werd dat dit congres in korte tijd toch vooral is gaan draaien om de vraag of Alaa Abd El-Fattah nog leeft. Bovenstaande foto en het bijbehorende filmpje spelen daarbij een belangrijke rol. Slecht nieuws voor president Abdel Fattah el-Sisi en zijn zorgvuldig geconstrueerde beeld van Egypte als groen en rechtschapen land.

Even terug naar waar het begon. Abd El-Fattah (‘Alaa’) is een 40-jarige Egyptisch-Britse activist. Sinds de blogger zich tijdens de protesten op het Tahrirplein in Caïro in 2011 openlijk begon uit te spreken tegen het repressieve regime van zijn land, beschuldigt dat regime hem van ‘ophitsing’ en ‘verspreiding van nepnieuws’. Van de afgelopen acht jaar bracht hij er zeven door in de gevangenis.

Al jarenlang strijden familieleden, mensenrechtenorganisaties en invloedrijke journalisten als Naomi Klein voor Alaa’s vrijlating. Klimaatactivist Greta Thunberg kondigde aan niet naar Sharm el-Sheikh te gaan, onder meer omdat ze niet gelooft in een klimaattop georganiseerd door een land dat stelselmatig korte metten maakt met kritiek. ‘Een systeem dat zich niet richt op de behoefte aan klimaatrechtvaardigheid en de bescherming van mensenrechten, is een systeem dat iedereen in de steek laat – we hebben beide nodig’, schreef ze.

Op die manier raakte COP27 volledig verknoopt met de zaak Alaa. De gevangene is sinds april van dit jaar in hongerstaking en dronk op zondag, de eerste dag van de top, zijn laatste glas water. Liever sterven terwijl de ogen van de hele wereld op Egypte gericht zijn dan wegkwijnen in een cel. De druk is dus hoog, niet alleen op de Britse premier Rishi Sunak (Alaa heeft een Brits paspoort), maar ook op de Egyptische president Sisi.

Op dinsdag sprak een van Alaa’s zussen, Sanaa Seif (zelf ook regelmatig opgepakt), over zijn penibele toestand op een persconferentie. Daar probeerde parlementslid Darwish (niet gekozen, maar benoemd door de regering) haar dus de mond te snoeren. Meteen werd hij tegengehouden door onder anderen Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. Zij is de vrouw die op de foto woedend tegenover hem staat. Op de achtergrond zit Seif (in het geel) en op de voorgrond ziet u de kale bewaker die Darwish zo dadelijk beslist naar de uitgang zal schuiven.

‘Raak me niet aan’, riep Darwish (in een filmpje dat grif werd verspreid via sociale media). ‘Dit is Egyptisch grondgebied!’ Maar helaas: in de congreszaal van het door Egypte met veel borstklopperij opgetrokken COP27-complex golden nu juist de democratische regels van de Verenigde Naties. Om het tafereel heen stond een koor van telefoons.

Vreemde actie van Darwish. Medestanders van het Egyptische regime probeerden uiteraard nog even de tactiek van de Heilige Verontwaardiging: ‘Waaaaaat? Hypocriet! Vrijheid van meningsuiting!’ – afijn, u hoeft helaas niet naar Egypte om die aanpak te herkennen. Het werkte ook niet zo goed.

Het beeldmateriaal is de zoveelste scheur in het masker van autocraat Sisi. De man die in een keurig promotiefilmpje op de COP27-website andere overheden aanspoort om ‘te luisteren naar de miljoenen mensen die roepen om een dringend en passend antwoord op de klimaatcrisis’. Die vraagt om miljoenen voor het bestrijden van de gevolgen van de opwarming van de aarde, terwijl iedereen weet dat hij dat geld wil gebruiken voor het toerisme. Die Sharm el-Sheikh zo hermetisch dichtspijkerde, dat er nauwelijks ruimte is voor lastige activisten.

Precies daarom is deze foto zo goed. Of Alaa nu overlijdt of niet (op het moment van schrijven meldt de BBC dat hij is opgenomen op de medische afdeling van de gevangenis), dit was het moment dat zijn naam de klimaattop écht ging beheersen. En dat heeft de Egyptische regering helemaal zelf gedaan.