Het imponerende ‘Bardo’ droomwandelt door de geschiedenis van het Mexicaanse verdriet ★★★★☆

Bardo, False chronicles of a handful truths

De baby van Silverio, zojuist op de wereld gezet door zijn vrouw Lucia, wil terug de buik in. ‘Hij zegt dat de wereld verkloot is’, verklaart de arts, die het jongetje zonder aarzeling weer naar de baarmoeder duwt. Wat nu, vraagt Silverio, als hij de meterslange navelstreng doorknipt. Eerst eet hij mij op, zegt Lucia. En daarna jou.

Het zou een losstaand, donkerkomisch en absurd vignet kunnen zijn, als een sketch van Monty Python. Maar de feitelijk droeve beginscène van Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths knaagt zich vast in de nieuwe speelfilm van Alejandro Iñárritu, door de filmmaker zelf als ‘autofictie’ omschreven. Soms, op de meest wonderlijke momenten, steekt de na de geboorte verloren baby de kop op.

Hoofdpersonage Silverio (Daniel Giménez Cacho), een vermaard documentairemaker, is níét Iñárritu. Al delen de twee wel hetzelfde grote persoonlijke verlies, dezelfde leeftijd en dezelfde ambivalentie over hun identiteit: beiden verruilden Mexico voor de Verenigde Staten, om decennia later pas terug te keren. Silverio om een prestigieuze prijs in ontvangst te nemen, tweevoudig Oscarwinnaar Iñárritu (Birdman, The Revenant) om deze film te draaien: pas de eerste in zijn geboorteland sinds Amores Perros, zijn debuut uit 2000.

De titel Bardo is geleend van het Tibetaanse boeddhisme: een verwijzing naar de overgangsfase tussen het sterven en de hergeboorte, hier de sleutel tot de filmstructuur. Heden, verleden, droom, fantasie: in Silverio’s confuse geest gaat alles in elkaar over. Iñárritu, al nooit gespeend van visuele bravoure, laat zich bijstaan door cameraman Darius Khondji, een tovenaar met het rijke 65 mm beeldformaat dat de kijker het filmdoek ín zuigt. Silverio in een ondergelopen metro opweg naar Santa Monica, Silverio die maansprongen maakt in de woestijn, Silverio die een piramide op klautert van dode Azteken op het grote plein van Mexico-Stad, om bovenop een potje te filosoferen met conquistador Hernán Cortés.

Bardo droomwandelt door het Mexicaanse verdriet, van de verloren oorlog met de Noord-Amerikanen tot de terreur van de kartels. Om ook nog even vooruit te blikken: internetwinkel Amazon heeft het Mexicaanse schiereiland Baja opgekocht. Overal duiken bekenden op: Silverio’s al dan niet overleden gezinsleden en oude vrienden, die hem niet altijd gunstig gezind zijn. Eentje werpt zijn ‘vriend’ voor de voeten dat diens vorige documentaire, False Chronicle of a Handful of Truths, pretentieus, banaal en te lang was. Ietwat kokette zelfspot van Iñárritu. Die verft zich gaandeweg de 159 minuten in de hoek met zijn solipsistische alter ego Silverio: we zitten vast in het hoofd van een man die vooral gebiologeerd lijkt te zijn door zichzelf. Maar dit valt te verdedigen: het is zíjn bardo.