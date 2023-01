Het IFFR biedt een vijfde minder films, maar het is nog steeds een ‘rijk en uiteenlopend’ festival

Zakelijk directeur Marjan van der Haar en artistiek directeur Vanja Kaludjercic van het IFFR. Beeld Andreas Terlaak/Lumen

Ze hebben zich gehuld in vintage IFFR-shirts, sjaals en mutsen, de bezoekers die alvast een voorvertoning van het Rotterdamse filmfestival bijwonen kort voor de officiële opening woensdag van de 52e editie. Zoals concertbezoekers graag oude concertshirts aantrekken dragen ze een brede variatie aan verwassen tijgers, naar het om de zoveel jaar weer aangepaste IFFR-logo. Misschien heeft de huidige directie van het festival zo’n gebaar ook even nodig, na twee jaar covidrampspoed en drie door de lockdowns getackelde edities (twee winterse, een zomerse). ‘Zo lief’, zegt artistiek directeur Vanja Kaludjercic.

‘Misschien helpt het ons nu ook, het feit dat we er twee jaar niet waren’, redeneert zakelijk directeur Marjan van der Haar. ‘Dat de mensen nóg meer zin hebben. Vriendengroepen die eindelijk weer samen afspreken. We merken het ook aan de hoeveelheid mensen uit de filmindustrie; we moeten extra hotelkamers boeken.’

Niemand rekent erop dat deze editie weer de 340.000 ‘bezoeken’ nadert, zoals in 2020 tijdens het laatste fysieke IFFR van voor het virus, nog onder het regime van Kaludjercic’ voorganger Bero Beyer. Daarvoor blijft het algehele bioscoop- en festivalbezoek in Nederland – en Europa – nog te veel achter; vooral ouderen zijn nog voorzichtig. Tegelijk voelt het festival economische druk vanwege alle gederfde inkomsten. De edities van 2023 en zeker ook 2024 staan in het teken van herstel.

Grote namen

Kaludjercic: ‘Die druk is er. Maar we zetten nog steeds een rijk en uiteenlopend festival neer. En we vertonen weliswaar minder films, 21 procent minder zelfs, maar dat is geen gevolg van de financiële druk. IFFR vertoonde zoveel films dat het logistiek onbeheersbaar werd, en die films ook niet altijd voldoende aandacht konden krijgen. En volgens mij merk je er als bezoekers niets van, er is nog steeds heel veel te zien.’

Ze wijst op wat grotere namen die het festival aandoen. ‘Darren Aronofsky komt langs met The Whale, een film waarover veel buzz is. Ulrich Seidl is er met zijn nieuwe versie van Rimini en met Sparta. En Steve McQueen exposeert zijn installatie Sunshine State. Dat is typisch iets voor IFFR, denk ik, dat we vergeleken bij andere festivals van deze omvang ook veel aandacht hebben voor cinema-gerelateerde kunstvormen.’

Zo is er ook die Rotterdamse traditie om net die ene, wat uit het oog verloren maar intrigerende gast te vinden die níet de overige festivals platloopt. ‘Judit Elek is zó lang en ten onrechte over het hoofd gezien. Volgens mij dateert de laatste hommage aan haar werk uit de jaren tachtig.’ Hubert Bals, oprichter en geestelijk vader van het Rotterdamse festival, was ooit zeer te spreken over het werk van de inmiddels 85-jarige Hongaarse filmmaker, benadrukt Kaludjercic.

Reorganisatie en ontslagen

De covidjaren van het IFFR werden ook getekend door een grote reorganisatie met ingrijpende ontslagronde, waarbij onder meer de vaste programmeurs van het festival hun functie verloren. Niet alle ontslagen werden vervolgens goedgekeurd door het UWV, waarna het festival een regeling trof. ‘De reorganisatie was moeilijk’, zegt Van der Haar. ‘En pijnlijk voor mensen die zoveel zorg en liefde aan het IFFR hebben gegeven. Maar het was ook nodig. Om economische redenen; het moet allemaal wel passen binnen een budget. Maar ook met oog op de toekomst. Als festival moet je soms nieuwe stappen zetten. We hebben een inmiddels weer een sterk team, met een goeie energie. Daar bouwen we nu verder mee.’