Het IDFA begint binnenkort en dit zijn de tien documentaires die u niet mag missen

All the Beauty and the Bloodshed

Laura Poitras, Verenigde Staten, 113 min.

Een kathedraal, zo mag je All the Beauty and the Bloodshed gerust noemen. De film van Laura Poitras werd in Venetië (pas als tweede documentaire), met de Gouden Leeuw bekroond. Hij is opgebouwd uit meerdere lagen: de getroebleerde jeugd van fotograaf Nan Goldin, haar baanbrekende fotografie ten tijde van de aidsepidemie én Goldins verzet tegen de sponsor van bekende musea: Purdue Pharma, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de opioïdenepidemie. Poitras, bekend van haar docu-thriller Citizenfour, die een Oscar won, heeft met All the Beauty and the Bloodshed een spannende, intens droeve en toch ook optimistische documentaire gemaakt. Met een handjevol activisten een concern omkegelen dat de dood verspreidt, het kán. (Bor Beekman)

Apolonia, Apolonia.

Lea Glob, Denemarken, 116 min.

Wanneer documentairemakers uitgebreid de tijd nemen om een onderwerp te volgen, levert dat vaak wat bijzonders op. Zo ook dit mooie portret van een getalenteerde jonge kunstenaar, de Française Apolonia, die dertien jaar werd gefilmd op haar weg naar – ja, wat gaat het worden, roem of vergetelheid? Apolonia is een fascinerende hoofdpersoon: haar kunstenaarsbestaan is een achtbaan van hoogte- en dieptepunten, terwijl ze zelf opvallend kalm en gefocust blijft. (Pauline Kleijer)

Cesária Évora.

Ana Sofia Fonseca, Portugal, 95 min.

Indringend biografisch portret van de koningin van Kaapverdië: Cesária Évora (1941-2011), zangeres van levensliederen. Na jaren in de havencafés van Mindelo op het eiland São Vicente te hebben opgetreden, maakte ze in 1988 haar debuut met het album La Diva Aux Pieds Nus (‘De diva op blote voeten’). Ze liep toen al tegen de vijftig, en met haar vierde album Miss Perfumado – meer dan 300 duizend exemplaren verkocht – bereikte ze in 1992 wereldfaam. Veel fraai archiefbeeld in deze documentaire, en dito shots van het leven op Kaapverdië. (Rob van Scheers)

Geographies of Solitude

Jacquelyn Mills, Canada, 104 min.

Al veertig jaar lang waakt Zoe Lucas over het afgelegen eiland Sable, als de enige bewoner van het smalle reepje land voor de kust van Nova Scotia. De vogelstand, de populatie wilde paarden en de plastic resten in de oceaan die de ecologie bedreigen: niets ontgaat deze alles boekstavende milieuactivist. Met haar op 16 mm gefilmde documentaire Geographies of Solitude heeft de Canadese filmmaker Jacquelyn Mills een poëtisch portret gemaakt van een vrouw die zich ver van de mensheid afzonderde om de vinger te leggen op wat ons allemaal aangaat. Hoe je aan de hand van aangespoelde ballonresten kunt afleiden of er duizenden kilometers verderop Kerst wordt gevierd of Halloween. (Bor Beekman)

Gigi la legge

Allessandro Comodin, Italië, Frankrijk en België, 102 min.

De Italiaanse regisseur Alessandro Comodin bewees zich al eerder als een meester in het versmelten van documentaire en speelfilm, fictie en realiteit. Met Gigi la legge zet hij wederom een waargebeurd verhaal subtiel en vol gevoel voor de poëzie van het alledaagse naar zijn hand. Wat een prachtig hoofdpersonage ook, in de persoon van politieagent Gigi, die de hele dag patrouilleert door zijn ogenschijnlijk slaperige provinciestadje en sinds de suïcide van een jonge vrouw overal verdachte zaken bespeurt. Intussen flirt hij met de collega in de controlekamer, in een zonnige tragikomedie die soms bijna een thriller wordt. (Kevin Toma)

Journey Through Our World.

Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster, Nederland, 113 min.

Een documentaire over het dagelijks leven in coronatijd, het klinkt niet zo aantrekkelijk – die periode van thuisblijven en videobellen ligt nog te vers in het geheugen. Toch is het Petra en Peter Lataster (Niet zonder jou, De wereld van juf Kiet) gelukt er iets prachtigs van te maken. Een ontroerend kleinood van een film, die werkt als tijdcapsule, maar ook de coronaperikelen overstijgt. Vanuit hun tuintje in Amsterdam-Oost, waar buren elkaar beter leren kennen en volop natuur blijkt te bestaan, laten de Latasters zien hoe hun wereld kleiner en tegelijk groter werd. (Pauline Kleijer)

The Kiev Trial.

Sergei Loznitsa, Oekraïne, 107 min.

In januari 1946 stonden in een rechtbank in Kiyv vijftien nazi’s terecht voor gruwelijke oorlogsmisdaden. Het proces werd gefilmd en de beelden verdwenen in een archief, waar de Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa ze vond tijdens de research voor zijn (vorige) film over het bloedbad bij Babi Jar, waar minstens 33 duizend Joden door de nazi’s werden doodgeschoten. Loznitsa smeedde het nooit eerder vertoonde archiefmateriaal zonder commentaar samen tot een schokkende en relevante rechtbankdocumentaire. De bloedige geschiedenis van Oekraïne als cyclus van misdaad en straf. (Pauline Kleijer)

Manifesto.

Angie Vinchito, Rusland, 68 min.

Dit is géén oproep tot verstoring van de openbare orde, aldus de disclaimer waarmee Manifesto aanvangt. Deze aaneenrijging van YouTube- en TikTokfilmpjes van Russische tieners, gefilmd van 2013 tot en met 2021 en samengesteld door een documentairemaker, biedt eerder een ongepolijste blik op het leven van jongeren achter het nieuwe IJzeren Gordijn. We zien gewelddadige docenten, een huilend meisje wier verkeerde politieke opvattingen zojuist zijn genoteerd, geknakte kinderen met wapens – en erger. Rechtstreeks uit de onderbuik, maar met een doel: Manifesto toont hoe onderdrukking begint met het persen van de ziel uit een nieuwe generatie. (Berend Jan Bockting)

Mi país imaginario.

Patricio Guzmán, Chili, 85 min.

Een blauwdruk voor sociale revolutie wereldwijd, zo valt dit levendige en bedachtzame verslag van het massaprotest tegen de Chileense overheid op te vatten. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2021 (gewonnen door de jonge linkse kandidaat Gabriel Boric) onderzoekt de 81-jarige Chileense documentairemaker Patricio Guzmán de kunst van verzet. Vrouwen zijn in zijn ogen de drijvende kracht, van de fotograaf en het lid van een gespecialiseerd Ehbo-team tot het dichterscollectief dat perfect te scanderen protestpoëzie schrijft. Onderwijl verbindt Guzmán de actualiteit soepel aan de door hemzelf beleefde én gefilmde jaren zeventig van Pinochet. (Berend Jan Bockting)

Paradise

Alexander Abaturov, Frankrijk, Zwitserland, 88 min.

‘De draak’, noemen de bewoners van de taiga de spontane bosbranden. Die branden rukken vanwege de toenemende droogte verder dan ooit op, alsof de vuurzee een levend monster is. Met het van benauwend dichtbij gefilmde Paradise portretteert de Rus Alexander Abaturov de lokale Siberische brandweer, die met minimale middelen strijdt tegen de razende vuurkolken. Dorpjes worden in de as gelegd, brandbestrijders bijna ingesloten. De oranje gloed, het geknetter, de stofwolken: het resulteert in fraaie en uitermate alarmerende cinema. (Bor Beekman)