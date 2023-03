Het iconische blad Time bestaat 100 jaar. Maar van de glorie van vroeger is inmiddels veel verloren gegaan

TIME Magazine Beeld TIME

Arendo Joustra (65) was student journalistiek in Utrecht toen hij, net zoals veel andere jongeren met een internationaal georiënteerde blik, een abonnement nam op Time Magazine, het tijdschrift dat deze week honderd jaar bestaat. ‘Het kostte maar 25 gulden per jaar en je kreeg er ook nog een cadeautje bij.’ Bijna een halve eeuw later leest de hoofdredacteur (sinds 2000) van EW, voorheen Elsevier en Elseviers Weekblad, Time niet meer. ‘Waar Time tegenwoordig voor staat? Dat is volstrekt onduidelijk.’

Zoals Joustra zijn er velen. De grandeur van Time is aangetast. Alleen met de benoeming van de ‘persoon van het jaar’ en, incidenteel, een cover, trekt het blad buiten de eigen lezerskring nog wereldwijd aandacht. Ook het icoon uit New York is ten prooi gevallen aan de crisis in de tijdschriftensector. En ook in dit geval is het verleden aanzienlijk opzienbarender dan het heden – niet in de laatste plaats dankzij Henry Robinson Luce, de eerste legendarische hoofdredacteur.

Beeld TIME magazine

Luce werd geboren in China, als zoon van een presbyteriaans zendelingenechtpaar. Hij keerde met het gezin terug naar de VS en studeerde aan de prestigieuze Yale Universiteit. Met een schoolmaat, Briton Hadden, begon hij een weekblad waarin het nieuws, ook het buitenlandse, kort en helder werd gepresenteerd. De leestijd moest maximaal een uur bedragen.

Hij was pas 25 toen het eerste nummer verscheen, op 3 maart 1923. Idealisme was de patriot niet vreemd. Met Time wilde hij onwetendheid bestrijden én, in latere jaren, de status van de VS als hoeder van de wereld propageren. Zijn missie bracht hij ooit als volgt onder woorden: ‘Objectiviteit is een mythe. Wij vertellen de waarheid zoals wij die zien.’ Zijn tweede motto sloeg op de journalistieke strategie: ‘Oud nieuws, mits briljant herschreven, is weer nieuws.’

Experiment

Time groeide uit tot een succes, net als drie andere tijdschriften die Luce in zijn bladenlaboratorium ontwikkelde. Met Fortune richtte hij zich vanaf 1929 op zakenlui en met Life gaf hij vanaf 1936 een geliefd podium aan de fotojournalistiek. Zijn vierde grote innovatie, Sports Illustrated, verscheen in 1954 voor het eerst. Zijn meesterwerk was Time, het journalistieke experiment dat uitgroeide tot ’s wereld grootste wekelijkse opinieblad, met een oplage van meer dan vijf miljoen. ‘Time was iconisch, en steenrijk’, zegt Arendo Joustra. ‘Ze huurden helikopters in voor reportages en redacteuren declareerden kamelen als ze die nodig hadden gehad. En er werd héél goed geschreven.’

Het blad van de Amerikaanse Eeuw, noemde de Volkskrant Time in 1998 vol ontzag, maar het was bij nader inzien in de eerste plaats het blad van de vórige eeuw. Het besluit in 2020 om niet meer wekelijks te verschijnen, maar om de week, was een onheilspellend teken aan de wand, net zoals de wisseling van eigenaren.

Joustra trekt een parallel met twee andere vermaarde titels. US News & World Report en Newsweek kwamen rond de eeuwwisseling in hetzelfde schuitje terecht als Time. ‘Eigenlijk gaat het hier over de teloorgang van de grote Amerikaanse weekbladen, ook bijvoorbeeld van Vanity Fair en Esquire. Veel meer dan in Europa waren hun inkomsten grotendeels afhankelijk van advertenties, en niet van abonnementen. Door hun grote bereik waren ze geliefd bij adverteerders. Toen internet de advertentiemarkt overnam, ging het hele systeem onderuit en begonnen de problemen.’

Geen identiteit

Maar Time heeft de neergang deels ook aan zichzelf te wijten, denkt Joustra. Het blad heeft de oorspronkelijke formule van een overzicht zijn van het nieuws, laten vallen. ‘Terwijl dat nog steeds goed zou kunnen werken. Er zijn nog steeds veel mensen die een keer in de week goed bijgepraat willen worden. In plaats daarvan plaatsen ze eindeloos lange verhalen waarvoor drukke mensen geen tijd hebben. Time had zichzelf nog kunnen redden met een sterke identiteit, maar die ontbreekt, het is nogal middle of the road. Ze weten niet meer waarom ze op aarde zijn.’

Beeld TIME magazine

Zijn eigen tijdschrift is schatplichtig aan Time. In 2004 introduceerde Joustra bij Elsevier een jaarlijkse benoeming die hij van de Amerikanen had overgenomen, de keuze van een man (later geherformuleerd tot persoon) van het jaar. Qua uiterlijk is er sinds 1965, het jaar waarin Elsevier voor het eerst als tijdschrift verscheen, een grote gelijkenis: het rode kader op de cover.

Hoewel hij als hoofdredacteur tegenwoordig inspiratie put uit een Engelse en een Duitse titel, The Economist en Focus, roept Time bij Joustra nog steeds een gevoel van genegenheid op. ‘Alleen die fantastische naam al. Time is een enorm sterk merk, in de categorie zelfs van Ford en Coca-Cola. Daar kan het blad nog heel lang van profiteren.’