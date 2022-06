Het hoogtepunt bewaarde acteur Jean-Louis Trintignant (1930-2022) voor het laatst

De Franse acteur Jean-Louis Trintignant in 2017. Hij werd 91. Beeld AFP

Noem het een comeback van jewelste. Eigenlijk was Jean-Louis Trintignant – met alle égards, dat wel – allang bijgezet in het Mausoleum Der Grote Franse Acteurs. Tot hij de filmwereld verbaasde met zijn rol van Georges in het diep doorleefde drama Amour (2012). Trintignant was toen 82 jaar oud, wat de geloofwaardigheid van zijn personage alleen maar ten goede kwam.

De film van de Oostenrijkse rasprovocateur Michael Haneke toont ons een even liefdevol als ontluisterend portret van een aimabel Frans stel op leeftijd. Georges en zijn minstens zo indrukwekkende tegenspeelster Emmanuelle Riva als Anne hebben elkaar gevonden in hun liefde voor muziek – ze waren allebei vakdocent. Sinds mensenheugenis zijn ze al samen, maar dan krijgt Anne een lichte beroerte die de rechterhelft van haar lichaam verlamt. Het gaat van kwaad tot erger, het verval blijkt niet meer te stuiten.

We voelen empathie voor Anne, maar ook voor Georges, die het beste van de nieuwe situatie probeert te maken. Indachtig hun afspraak dat hij Anne nooit in een verzorgingshuis zal plaatsen, beëindigt hij uiteindelijk haar leven middels verstikking met een kussen. Uit liefde, waarmee Haneke tal van ethische vragen oproept.

Bekroning van zijn loopbaan

Hypochonders werd destijds aangeraden een straatje om te gaan, maar dan misten ze met Amour wel de beste film van 2012. Die won dan ook alle mogelijke prijzen, inclusief de Palme d’Or op het festival van Cannes, plus een Oscar voor ‘beste niet-Engelstalige film’. Trintignant ontving de César, het Franse equivalent van de Oscars, zijn eerste en ook enige. Een fraaie bekroning van zijn loopbaan.

En nu is hij dus zelf overleden, op 91-jarige leeftijd, aan de gevolgen van prostaatkanker. Bij leven speelde hij een baaierd aan rollen, niet zelden politiek getint. In Berlusconi’s Il conformista (1970) was hij de amorele hoofdpersoon Marcello Clerici, een huurmoordenaar voor de geheime dienst van dictator Mussolini. Hij gaat op jacht naar zijn voormalige professor filosofie. Een jaar eerder speelde hij in Z van Costa-Graves de onderzoeksrechter Christos Sartzetakis, die het opneemt tegen het Griekse kolonelsregime.

En dan was er natuurlijk zijn debuutrol in de schandaalfilm Et Dieu… créa la femme (1956; Roger Vadim) waarin hij als de bleue jongste broer Michel zijn nieuwbakken en vrijgevochten echtgenote Juliette maar nauwelijks aan kan. De film maakte van Brigitte Bardot een seksueel geladen ster, Trintignant moest nog even wachten.

150 films met de grootste regisseurs en acteurs

Zo’n honderdvijftig films later is de Europese cinema – en dan met name de Franse en Italiaanse – eigenlijk ondenkbaar zónder Trintignant. Hij werkte met de grootste regisseurs: van Claude Lelouch in Un homme et une femme (1966) – een romantisch kassucces met Anouk Aimée binnen het decor van de autoracerij – tot aan Claude Chabrol, Éric Rohmer en François Truffaut. Hij gold als een betrouwbare karakteracteur met een intelligente uitstraling die zelfs de grootste slechteriken in een stoet aan nouvelle vague-thrillers een menselijk gezicht kon geven. Dat zijn hobby autoracen was, kwam hem in zijn loopbaan dus goed van pas.

Niet dat Trintignant per se op de voorgrond wilde. Als zoon van een Zuid-Frans grootindustrieel gezin was het zijn voornemen om advocaat te worden, totdat hij het theater ontdekte. Op zijn 20ste vertrok hij naar Parijs om daar zijn geluk te beproeven, en van het theater kwam de film. De dienstplicht in de roerige kolonie Algerije onderbrak zijn loopbaan begin jaren zestig, en de schokkende toestanden ontvlamden zijn belangstelling voor politiek getint drama.

Het mooiste is toch wel dat hij Amour samen met Emmanuelle Riva naar het hoogste plan tilde. Het is sowieso al opmerkelijk dat zulke rollen voor senioren worden geschreven. Dat gebeurt zelden, en het personage Georges is de reden dat Jean-Louis Trintignant nog jaren zal worden herinnerd.