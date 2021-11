Het hondje hoeft maar twee keer zijn pootjes te schrapen en Goya’s handtekening is verdwenen.

Goya, Maria del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Alvarez de Toledo, 13de hertogin van Alba, 1795 Beeld Fondation Beyeler

Hondjes in de kunst zijn als de kruiden in een gerecht: niet het zichtbaarst, maar ze bepalen en versterken wel de sfeer. Weinig dieren hebben zoveel symboliek in schilderijen als de hond. Er zijn er in deze serie al een paar voorbij gekomen; de een was raar geschoren, wat waarschijnlijk een religieuze betekenis had (trouw zoals de gelovige aan God), de ander was een hazewind en had dus al vijfduizend jaar gezelschap van soortgenoten in de kunst, nog een staat klaar om een bal te vangen maar kon nergens heen achter de spijlen van een balkon, en dan was er een geval van drie streepjes die toch bijzonder overtuigend een hond vormden. Hondjes staan meestal bij mensen op schilderijen en zo zijn ze ideaal ondersteunend materiaal; ze versterken de betekenis van het schilderij.

Dus toen ik deze zag, op het zand naast de hertogin van Alva, met z’n Koos Koets-oogjes achter slierten witte vacht, zag ik meteen een aanwinst in het subgenre hondendetails voor deze serie. Alsof het een zelfstandig hondenportret is, de first lady’s dog – want María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo was op dat moment de belangrijkste vrouw in Spanje, afgezien van de koningin. En schilder Goya kwam dichtbij. Zó dichtbij, dat er vermoeden is van een verhouding tussen de twee, onder meer aangezien hij op een volgend portret van haar, gemaakt nadat haar man was overleden, de woorden ‘Solo Goya’ schreef waar zij met haar vinger naar wijst én zijn signatuur op haar ring zette. Enfin, terug naar die strik.

Goya, Maria del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Alvarez de Toledo, 13de hertogin van Alba, 1795 Beeld Fondation Beyeler

Sommige honden op schilderijen dragen iets matchy-matchy met hun baasje en deze rode strik is daar een van de interessantste voorbeelden van. Alleen al vanwege de plek: hoezo die achterpoot? Wie bindt z’n hond een strik om de áchterpoot, zodat-ie er half tegenaan kan pissen bij een boom?!

De rode strik past bij de twee rode strikken die de hertogin draagt, een op haar borst en een in haar haar. En dan heeft ze ook nog een geweldige rode sjaal om haar smalle middel, en een even rode kralenketting. Haar jurk is net zo wit als de hond, en haar pikzwarte krullen versterken de kleuren zodat het portret bijna de helderheid van een vlag krijgt. Rode strikken bij aristocraten hadden een betekenis: lange tijd waren ze een uiting van protest uit solidariteit met de Bourbons in Frankrijk (ook het Spaanse koningshuis was van Bourbon). Maar volgens de catalogus was die rode strik inmiddels verworden tot een modieus ornament, dus helaas kunnen we deze strik niet als de hondenversie van een pussy hat zien.

Het mooiste in dit detail is het minst zichtbaar: de dunne letters ‘Goya 1795' die achter de hond te lezen zijn. Alsof ze in het zand geschreven zijn (buiten het kader van dit detail staat er ook nog boven: ‘A la duquesa de Alba Fr. de’ – Aan de hertogin...). Het staat precies achter het dier; hij hoeft maar twee keer zijn pootjes te schrapen om zijn geur te verspreiden en de letters zijn verdwenen. Een vluchtige en speelse manier om een signatuur te zetten voor een kunstenaar, alsof hij zijn eigen rol ook maar als voorbijgaand beschouwt. Het hondje, alert en vreemd, versterkt opnieuw de sfeer van het kunstwerk.

[extra detail]

Jean-Étienne Liotard, Portret van Maria Frederike van Reede-Athlone (detail), c.1755 Beeld J. Paul Getty Museum

Ook versierd in dezelfde kleur als zijn baasje: Jean-Étienne Liotard, Portret van Maria Frederike van Reede-Athlone (detail), omstreeks 1755, J. Paul Getty Museum, Los Angeles

J.H. Fragonard, Portret van een vrouw, 1769 Beeld Metropolitan Museum New York

En: J.H. Fragonard, Portret van een vrouw, 1769, Metropolitan Museum New York.