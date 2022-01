Het Hollandse van de on-Hollandse schrijver Joris-Karl Huysmans

Huysmans, zegt u? Zoals in ‘Hermans’, maar dan met ‘huis’? Het zou zomaar hebben gekund, want de Franse schrijver die zich achter die naam verschuilt, had een Nederlandse vader en oorspronkelijk zelfs een keurig Nederlands gespelde naam: Huijsmans. Zijn voornaam klonk al wat minder Nederlands: Charles-Marie-Georges. En omdat hij zich graag als een in Parijs belande Hollandse meester wilde afficheren, besloot hij als literator onder de naam Joris-Karl Huysmans door het leven te gaan – wat vooral Duits klonk, maar een kniesoor die daarop lette.

Joris-Karl Huysmans (1848-1907) in 1905. Beeld Getty

Over de relatie van de (aanvankelijke) naturalist en (latere) decadent Huysmans met ‘Holland’ was niet veel bekend, maar daar is nu verandering in gekomen. Marc Smeets, universitair docent Franse letterkunde in Nijmegen, schreef Een Parijse Hollander, een bijzonder informatief én leesbaar drieluik over Huysmans en Nederland, Huysmans in Nederland en Nederland in Huysmans. Het laat nog maar eens zien dat deze bijzonder on-Hollandse schrijver veel meer verdient dan de bescheiden cultstatus die hij hier geniet dankzij de roman Tegen de keer (in 1977 vertaald door Jan Siebelink). Om met Smeets te spreken: wie neemt de handschoen op?

Beeld Verloren